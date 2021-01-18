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Краудсорсинг-проект «Город идей» стартовал в Москве
Фото: freepik.com

Краудсорсинг-проект «Город идей» стартовал в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Новый краудсорсинг-проект «Город идей» запустили на платформе crowd.mos.ru. Он пройдет в период с 18 по 24 января. Участники выступят со своими предложениями по развитию краудсорсинговой платформы Правительства столицы. Кроме того, они смогут рассказать о личном опыте участия в проектах.

В период с 18 по 20 января включительно можно будет представить идеи по развитию интерфейса и новому функционалу платформы, а также созданию рейтинговой системы для повышения мотивации пользователей в мобильном приложении «Активный гражданин».

Кроме того, до 22 января эксперты отберут лучшие предложения, а 23 января уже откроют голосование, по итогам которого будут выбраны для их реализации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в рамках проекта запланированы тематические обсуждения — они пройдут по трем направлениям. Так, жители столицы расскажут, как они познакомились с краудсорсинг-проектами Правительства города, обсудят способы привлечения новых участников и пройдут опросы.

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