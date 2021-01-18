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Специалисты разработают около 30 новых сценариев для интерактивной карты Москвы
Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Специалисты разработают около 30 новых сценариев для интерактивной карты Москвы

Ксения Монахова

Город

В 2021 году специалисты разработают около 30 проектов для столичной интерактивной карты. Об этом в понедельник, 18 января, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, интерактивная карта города является визитной карточкой «Дома на Брестской». Левкин отметил, что в 2020 году специалисты разработали 11 новых сценариев. Среди них стали популярными проекты, посвященные Кремлю, ВДНХ, правительственным зданиям столицы и знаменитым высоткам

— В этом году с помощью уже готовых и новых тем планируется разработать и актуализировать около 30 сценариев. Например, один из них будет рассказывать о домах, в которых жили и работали известные писатели, поэты, художники, скульпторы, композиторы, театральные деятели, ученые и политики, ― рассказал Сергей Левкин.

Один из новых сценариев посвятят деревянному зодчеству. В него войдут более 100 памятников истории и архитектуры Москвы. В мае 2021 года планирую ввести информацию, посвященную строительству многофункциональных комплексов. Еще один сценарий посвятят медицине, в который войдут проекты строящихся городских медицинских учреждений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается,что интерактивная карта имеет шесть проекторов высокого разрешения, а также экран из 27 плазменных панелей и аудиоаппаратурой. Благодаря оборудованию любой желающий может узнать о реконструкции дорог, посмотреть на уникальные градостроительные объекты столицы. Комплекс работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

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