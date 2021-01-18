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Исторический дом Мальцевых отреставрируют в Москве
Исторический дом Мальцевых / Фото: mos.ru

Исторический дом Мальцевых отреставрируют в Москве

Ксения Монахова

Город

Дом Мальцевых, исторический объект культурного наследия, отреставрируют в Москве. Трехэтажный особняк XIX века располагается на улице Большая Якиманка, 5.

Официальное разрешение на реставрацию выдано департаментом культурного наследия столицы. Приступить к работам специалисты смогут в ближайшее время. На данный момент в историческом доме убирают различный мусор, а на территории постройки устанавливают строительные леса.

— Начинается долгожданная реставрация жилого дома Мальцевых на Большой Якиманке. Сейчас он отключен от инженерных систем и находится в неудовлетворительном состоянии. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик и фасадам, и интерьерам здания. Работы пройдут под нашим контролем, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В первую очередь будут проведены работы с фасадной частью. Стены приведут в порядок, очистят от старого покрытия. На основе архивных документов восстановят гипсовый картон, а поверхность здания покрасят в серо-голубой цвет.

На фасаде воссоздадут окно, изначально располагавшееся на этом месте. Помимо этого, восстановят спуск в подвал. Специалисты проведут реставрацию дверей, кровли дома и обустроят имитационные печные трубы с дымниками. Полностью заменят деревянные перекрытия, однако оставят в основе конструкции древесину тех же пород, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Завершить реставрационные работы планируется за два года. После восстановления фасадов и интерьеров дом Мальцевых смогут приспособить для использования.

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