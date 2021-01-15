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Реставрационные работы начались в Музее-квартире Ф.М. Достоевского в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Реставрационные работы начались в Музее-квартире Ф.М. Достоевского в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Достоевского, 2 Карта всех событий

В Музее-квартире Ф.М. Достоевского, который располагается в боковом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, начали реставрацию. Уточняется, что здание находится по адресу улица Достоевского, дом 2.

Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, работы должны закончить в 2021 году.

— Реставрация Музея-квартиры Федора Михайловича Достоевского — важное событие, приуроченное к празднованию 200-летия великого писателя. С конца прошлого года реставраторы начали трудиться в интерьерах памятника, а вскоре приступят и к фасадным работам. Главная задача — сохранить уникальный исторический облик флигеля, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Так, в рамках реставрационных работ фасады будут очищены от поздней штукатурки и слоев краски,устранены сколы и трещины, укреплены расслоившиеся участки. Кроме того, специалисты защитят стены от негативного воздействия осадков.

Эксперты также приведут в порядок все деревянные элементы и кровлю, отреставрируют белокаменные полы, ступени лестниц и карниз, изразцовые камины и фурнитуру, чугунные элементы парадной лестницы.

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