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Реставрацию главного корпуса Психиатрической больницы имени Алексеева завершили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Реставрацию главного корпуса Психиатрической больницы имени Алексеева завершили в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Загородное шоссе, 2 Карта всех событий

Завершена реставрация главного корпуса Психиатрической клинической больницы имени Алексеева на юге столицы. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Уточняется, что медицинское учреждение находится по адресу Загородное шоссе, дом 2.

— Реставраторы завершили работы по сохранению фасадов и кровли главного корпуса Психиатрической больницы имени Алексеева, установили воссозданные по архивным источникам храмовый крест и шрифтовую табличку с посвятительной надписью. Психиатрическая больница № 1 имени Алексеева была построена в 1890–1900-х годах, — рассказали в ведомстве.

Так, специалисты отреставрировали стены, кровлю, резные слуховые окна, печные трубы, тяги и карнизы. Отмечается, что отдельное внимание реставраторы уделили приведению в порядок входов в главный корпус, исторической пожарной лестницы и продухов цоколя, деревянного тамбура, а также кровли, водосточных труб и подзоров.

Глава ведомства Алексей Емельянов рассказал, что больницу организовали на пожертвования по инициативе градоначальника Николая Александровича Алексеева в XIX веке.

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