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Петр Бирюков: завершено воссоздание резного фриза в павильоне № 30 на ВДНХ
Фото: Комплекс городского хозяйства

Петр Бирюков: завершено воссоздание резного фриза в павильоне № 30 на ВДНХ

Василиса Чернявская 

Город

В рамках ремонта павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» (бывший «Масличные культуры») на ВДНХ завершены работы по воссозданию резного фриза. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 продолжаются, главная задача — максимально вернуть зданию исторический облик.

— До начала работ в интерьерах павильона насчитывалось много утрат, одна из существенных — потеря резного деревянного фриза под потолком входного зала, — сообщил заммэра. — Он был завершающим элементом в обрамлении потолочной живописи, на которой изображен весь цикл цветения хлопка — от бутона до коробочки.

Предполагается, что фриз был утрачен в конце 1960-х годов, когда поменялась экспозиция павильона. Реставраторам пришлось воссоздавать его по сохранившимся архивным материалам. Были определены все возможные растения, которые могли изобразить на фризе. В качестве аналогов использовались различные резные элементы на фронтоне павильона. Все это позволило воссоздать рисунок резьбы.

— Весь фриз был разбит на отдельные фрагменты — раппорты, сначалабыла выполнена трехмерная модель раппорта, с помощью которой рельеф был отфрезерован на станке, а потом доработан резчиком вручную, — отметил Петр Бирюков. — В резьбе сочетается тонкая проработка деталей со стилизацией рельефа, свойственная народной резьбе, когда образ каждого растения узнаваем, но не повторяет в точности живой аналог.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что сейчас все элементы фриза установлены в павильоне. На завершающем этапе он будет тонирован защитным покрытием на основе водорастворимого масла в цвет, имитирующий мореный дуб.

Завершение работ по воссозданию исторического облика павильона № 30 запланировано в следующем году, после этого там будет создано универсальное выставочное пространство.

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Петр БирюковреставрацияВДНХ
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