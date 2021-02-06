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Магазин с подарками обновился в приложении «Зачетная Москва»
Фото: twitter.com/moscow_mcd

Магазин с подарками обновился в приложении «Зачетная Москва»

Ростислав Зубков

Технологии

Магазин с подарками обновился в приложении «Зачетная Москва». Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Теперь в приложении пользователям доступны четыре вида свитшотов, два типа носков и два варианта попсокетов (аксессуаров для мобильного телефона). Ассортимент также пополнили наклейки-стикеры и значки.

Эти и другие товары можно получить в обмен на баллы, которые участники зарабатывают, выполняя задания, проходя образовательные тесты, регистрируясь на мероприятия или приглашая к участию в приложении своих друзей. Стикеры можно взять за 250 баллов, попсокет — за 750, носки — за 1000, а свитшот — за 3000 баллов.

Рисунки для свитшотов были придуманы самими участниками проекта. Они нарисовали логотипы и разместили их в Сети, после чего пользователи выбрали самые лучшие.

Помимо прочего в ближайшее время «Зачетная Москва» получит техническое обновление. Многие нововведения были предложены жителям столицы во время голосования в краудсорсинг-проекте.

По словам главы проекта Евгения Лебедя, в будущем в приложении появятся «бои» в тестах между пользователями, возможность оставить отзыв и оценку после посещения мероприятия, перечень вакансий для студентов и программа многоуровневого дисконта.

— Она заключается в следующем: ты набираешь баллы, которые в зависимости от количества дают возможность получать скидки и специальные предложения от партнеров проекта, — приводятся слова руководителя проекта на сайте главы города.

На сегодняшний день в приложении зарегистрированы свыше 15 тысяч студентов из 121 столичного вуза.

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