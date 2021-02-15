Сергей Собянин рассказал о достижениях краудсорсинг-проектов Москвы за семь лет

Фото: АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что краудсорсинг-проектам города исполнилось семь лет. За это время, по словам мэра, было проведено 30 проектов по развитию столицы, воплощено тысячи интересных предложений.

Так, в 2014 году москвичи делились идеями по работе МФЦ, в результате в офисах появился Wi-Fi и униформа у сотрудников. Еще через год было внесено предложение разработать приложение ЕМИАС и организовать удобную навигацию в поликлиниках.

Также столичный мэр отметил, что в 2016 году обсуждался один из самых успешных городских проектов — «Московское долголетие».

— А в прошлом году, если помните, вы советовали установить на станциях МЦД электронные табло и розетки для гаджетов — так и сделали, — написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на платформе www.crowd.mos.ru зарегистрировались уже 250 тысяч жителей столицы.

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