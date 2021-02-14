Сергей Собянин: Московские ярмарки стали центрами общественной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и представитель Общественной палаты города, предприниматель Евгений Нифантьев (справа) пообщались с фермерами и продавцами на круглогодичной ярмарке в районе Бретеево. В павильоне, оформленном в купеческом стиле, созданы все условия для комфортной торговли / Фото: Владимир Новиков/ Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В пятницу, 12 февраля,мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку в районе Братеево, которая находится у станции метро «Алма-Атинская». В этом году в городе откроют еще около 20 ярмарок.

Ярмарочные павильоны в районе Братеево оформлены в купеческом стиле. Здесь продают овощи и фрукты, мясо и молоко, рыбу и морепродукты, варенье и сухофрукты. Помимо товаров от производителей столичного региона, на ярмарке представлена продукция из Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тамбовской областей, а также Чувашской Республики и Армении.

— Даже в самые сложные дни пандемии мы не закрывали продовольственные магазины, работали городские ярмарки с фермерскими продуктами, — сказал Сергей Собянин. — Более того, мы продолжали открывать новые ярмарки. Одну из них сделали в Братееве.

Как напомнил мэр, на площадке, где сейчас находится ярмарка, могли построить торговый центр. Однако большинство местных жителей поддержали идею создания в районе торговых рядов с фермерскими продуктами.

— Место людное, популярное — у выхода из станции «Алма-Атинская», — заметил Собянин. — В павильоне 30 хорошо оборудованных торговых мест. Рядом каток с искусственным льдом, который летом станет роллердромом.

Ярмарка в Братееве работает все дни, кроме понедельника, с 9:00 до 20:00. Она пользуется популярностью у жителей: в среднем за день здесь делают покупки 600–650 человек. Всего в городе работают 43 круглогодичные ярмарки. В этом году планируют открыть еще около 20 площадок. Причем это не просто точки торговли: после отмены всех ограничений на них будут вновь проходить, например, городские фестивали.

— Практически половина районов Москвы будет иметь такие прекрасные площадки, — подчеркнул Сергей Собянин. — У многих из них построены удивительные городки для проведения мероприятий, поблизости располагаются спортивные объекты. В целом кластер делается так, чтобы он был благоустроенным и комфортным для всех, кто гуляет рядом, приходит сюда за покупками или отдохнуть.

Районы столицы развиваются и по программе «Мой район». Как доложил мэру префект Южного округа Алексей Челышев, в Братееве построили новую транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, надземный переход через кольцевую автодорогу и пешеходный мост через реку Городню. Также в районе благоустроили Братеевский каскадный парк, пруды-регуляторы и парк «Братеевская пойма».

— Вообще этот парк стал одним из лучших в городе, — считает Сергей Собянин. — Детские площадки, летний кинотеатр, 12 спортивных зон, в том числе отличное бейсбольное поле, солярий с деревянными шезлонгами, места для барбекю и отдыха у воды.

По программе «Мой район» в Братееве также отремонтировали физкультурно-оздоровительный комплекс, библиотеку и культурный центр.

— Весной-летом закончим ремонт детской поликлиники, — добавил Челышев. — В середине марта начнется капитальный ремонт уже взрослой поликлиники.

Кроме того, в этом году должны завершить ремонт нового помещения для центра социального обслуживания с кабинетами для кружков по программе «Московское долголетие». И уже в первом полугодии откроется центр для занятий детей «Мир молодых».

КСТАТИ

14 февраля Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о модернизации коммунального хозяйства города. За последние годы устойчивость всех тепловых и энергетических систем повысилась на 5–15 процентов. В этом году планируют построить и реконструировать почти 2000 километров инженерных сетей, привести в порядок газопроводы.

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