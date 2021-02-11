Врач назвал продукт, который поможет восстановиться после коронавируса

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Кандидат биологических наук, фитотерапевт Михаил Лущик рассказал, какие средства можно использовать, чтобы побыстрее справиться с последствиями COVID-19.

Он отметил, что люди, которые переболели коронавирусом, часто жалуются на упадок сил. Ускорить процесс восстановления можно, добавляя в еду немного перца — черного, красного или длинного. Он усиливает кровообращение, согревает и тем самым помогает вымывать вредные продукты.

— Вирус оставляет огромное количество поврежденных клеток в различных слабых структурах. То есть на слабые органы приходится основной удар. Эти клетки иммунитету не сразу удается вытащить, обезвредить и вывести с помощью кровотока, поэтому этот процесс растягивается надолго. Но когда кровообращение усиливается, то, конечно, быстрее проходит усталость. Когда человек еще совсем слаб, перец может помочь. Но красным, черным, длинным перцем увлекаться сильно не надо, просто добавлять в пищу, таким образом усиление кровообращения потихоньку будет вам ускорять процесс выздоровления, — пояснил врач в пояснил в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что перец можно добавлять в пищу два, три или больше раз в день, это зависит от индивидуальных особенностей организма.

Лущик предупредил, что некоторым людям не следует использовать перец в качестве способа восстановления организма.

— Если у человека предъязвенное состояние желудка, ему нельзя использовать перец. Или если у человека наметившийся серьезный геморрой, лучше его избегать, потому что раздражение резко будет усиливаться, может даже дойти до того, что придется обращаться за медицинской помощью, — сообщил врач.

Также фитотерапевт рассказал, чем можно нейтрализовать чувство жжения, которое вызывает эта приправа. Жгучее ощущение можно снимать молоком или продуктами, которые создают эффект испарения, например, мятой.

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