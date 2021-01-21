Врач объяснил, работу какого органа труднее всего восстановить после COVID-19

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Врач-ревматолог Павел Евдокименко заявил, что перенесшим коронавирусную инфекцию труднее всего восстановить не обоняние или режим сна, а работу кишечника.

— Эта проблема самая сложная. В большинстве случаев она возникает у тех, кто принимал антибиотики. Могут быть аллергические реакции. Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше, — пояснил врач.

Евдокименко отметил, что коронавирус нарушает клеточное дыхание, а если человек после перенесенной болезни не высыпается, переутомляется физически, находится в стрессе, то он долго может чувствовать себя больным и разбитым.

Для восстановления помогают продукты пчеловодства, витамины группы B, малина с минимальным количеством сахара, калина.

Медик призвал слушать свой организм и консультироваться с врачом, знать противопоказания и не заниматься самолечением.

Видео опубликовано на YouTube.

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