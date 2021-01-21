Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач объяснил, работу какого органа труднее всего восстановить после COVID-19
Фото: pixabay.com/ru

Врач объяснил, работу какого органа труднее всего восстановить после COVID-19

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-ревматолог Павел Евдокименко заявил, что перенесшим коронавирусную инфекцию труднее всего восстановить не обоняние или режим сна, а работу кишечника.

— Эта проблема самая сложная. В большинстве случаев она возникает у тех, кто принимал антибиотики. Могут быть аллергические реакции. Надо понимать, что эти люди, скорее всего, будут восстанавливаться дольше, — пояснил врач.

Евдокименко отметил, что коронавирус нарушает клеточное дыхание, а если человек после перенесенной болезни не высыпается, переутомляется физически, находится в стрессе, то он долго может чувствовать себя больным и разбитым.

Для восстановления помогают продукты пчеловодства, витамины группы B, малина с минимальным количеством сахара, калина.

Медик призвал слушать свой организм и консультироваться с врачом, знать противопоказания и не заниматься самолечением.

Видео опубликовано на YouTube.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Главный инфекционист Москвы: Сделать прививку особенно важно людям из группы риска

болезньмнение врачакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте