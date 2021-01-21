Главный инфекционист Москвы: Сделать прививку особенно важно людям из группы риска

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Эпидемическая ситуация в Москве внушает осторожный оптимизм, однако по-прежнему в городе ежедневно выявляют несколько тысяч заболевших. О работе Инфекционной больницы № 1 во время пандемии и необходимости вакцинации «Вечерней Москве» рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения столицы, главврач больницы Светлана Сметанина.

— Светлана Васильевна, расскажите о вашем опыте борьбы с ковид. Ваша больница первой в Москве приняла пациентов с этим заболеванием?

— Да, Инфекционная больница № 1 — одна из первых в Москве, которая начала работать с больными COVID-19. Почти за год работы лечение у нас получило более десяти тысяч человек.

— Какая сейчас ситуация в больнице?

— В настоящее время к нам ежедневно поступают в среднем 50–60 человек. При поступлении пациентам проводится полный спектр обследований для оценки тяжести состояния и определения дальнейшей тактики лечения — от исследований крови до компьютерной томографии. Часть больных поступает в среднетяжелом состоянии, доля пациентов с тяжелым течением заболевания — от 20 до 30 процентов. Большинству находящихся на лечении пациентов требуется дополнительная кислородная поддержка, поэтому каждый бокс и палата больницы оборудованы системой для подачи кислорода.

— Как обычно протекает болезнь у пациентов?

— В больницу обычно госпитализируют пациентов, которые уже получали медицинскую помощь на амбулаторном этапе, однако в силу тяжести состояния нуждаются в круглосуточном наблюдении. В большинстве случаев у пациентов выявляется поражение легких 50 и более процентов, они жалуются на нехватку воздуха, кашель, повышение температуры тела. У части больных наблюдаются расстройства обоняния и симптомы поражения желудочно-кишечного тракта. В редких случаях мы наблюдаем кожные проявления заболевания в виде сыпи.

Фото: Из личного архива

— А кто обычно тяжелее переносит заболевание?

— Безусловно, это группы риска — пациенты старшего возраста, лица, страдающие различными хроническими заболеваниями, которые оказывают негативное влияние на течение COVID-19. Такие пациенты чаще других нуждаются в интенсивной терапии и чаще попадают в отделение реанимации, в том числе и на аппараты ИВЛ.

— С чем это связано?

— Коморбидная (сопутствующая) патология всегда оказывает отрицательное влияние на течение любого острого инфекционного заболевания, в том числе и на коронавирусную инфекцию. Организм человека, и без того обремененного хроническими болезнями, сталкивается с инфекционным агентом, который вызывает интоксикацию и поражает органы дыхания.

— Что изменилось в вашей работе по сравнению с весной?

— За прошедший год мы накопили колоссальный опыт работы с больными новой коронавирусной инфекцией. Появлялись противовирусные препараты, усовершенствовались схемы лечения. И сейчас мы не останавливаемся на достигнутом — в больнице постоянно проводятся клинические исследования новых лекарственных препаратов. В том, что происходило весной, и в том, что у нас есть сейчас, имеется колоссальная разница. В начале нашего пути в борьбе с COVID-19 мы имели недостаточно четкие представления об особенностях течения болезни, о способах терапии различных состояний и диагностике. Сейчас же все кардинальным образом меняется — накапливаются знания, опыт.

— А как можно защититься от ковида?

— Любые инфекционные заболевания проще предотвратить, чем лечить их последствия. То же самое и с COVID-19 — основным и наиболее эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация. На протяжении последнего времени вакцины всегда защищали и продолжают защищать нас от опасных заболеваний, которые в довакцинальную эпоху приводили к печальным последствиям. Сейчас у нас есть возможность кардинальным образом изменить эпидемическую ситуацию и по COVID-19. В арсенале медиков появляются вакцины от этого заболевания. В настоящее время в Москве проходит масштабная кампания по вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», открыто более 100 прививочных пунктов, а также работают выездные бригады в разных популярных городских точках. Нельзя забывать и о необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Эти меры защиты показали свою эффективность не только при COVID-19, но и при других инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем.

— А вакцина безопасна?

— Да, в процессе проводимых клинических исследований была выявлена ее безопасность. Серьезных побочных явлений после применения вакцины «Спутник V» не наблюдалось, прививка переносится хорошо.

— Кому особенно важно вакцинироваться и почему?

— Безусловно, это лица из групп риска, имеющие хронические заболевания, или старше 60 лет — это та категория людей, у которых COVID-19 протекает тяжело. Также вакцинация особенно важна для тех, кто в силу своих профессиональных обязанностей контактирует с большим количеством людей и имеет высокие риски заразиться этой инфекцией.

— Расскажите о самой вакцине, как она работает?

— Первая вакцина от коронавируса создана учеными Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина получена биотехнологическим методом на основе самой современной технологической платформы, созданной российскими учеными. Она безопасна, потому что не содержит коронавирус. Иммунитет начинает формироваться уже после первой дозы прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект.

— А сами вы сделали прививку? А врачи вашей больницы?

— Да, я сделала прививку, как и многие другие специалисты, работающие в больнице. Вакцинированные не могут являться источником инфекции. При большом охвате вакцинацией прерывается цепь передачи заболевания, количество выявленных случаев уменьшается. Вакцинация является самым эффективным средством профилактики любых инфекционных болезней.

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