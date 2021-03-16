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Переработкой отходов теперь можно управлять удаленно
Инженер компании-разработчика оборудования для переработки отходов Сергей Кузьмин демонстрирует панель, с помощью которой можно управлять мусоросортировочным комплексом дистанционно. Такая разработка существенно упростит работу специалистов отрасли / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Переработкой отходов теперь можно управлять удаленно

Маргарита Мартовская

Экология

Во вторник,16 марта, в технопарке «Сколково» прошел второй Международный форумвыставка «Чистая страна». Его участники обсудили основные направления работы в сфере экологии.

Форум начался с пленарной сессии «Новая экологическая политика. Вызовы 2021– 2030». На конференции собрались госслужащие, экоактивисты, представители частных компаний. Они рассказали, какие важные инициативы были приняты в последнее время в сфере охраны окружающей среды, и наметили планы на будущее.

— По результатам всех социологических опросов, которые проводили среди россиян, проблемы экологии стоят на первом месте. Это понятие перестало быть абстрактным. Люди поняли, что от экологии зависит качество и продолжительность жизни. Поэтому проблемы в этой сфере требуют наиболее эффективных и быстрых решений, — считает председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы России Владимир Бурматов.

Он отметил, что в последние годы Госдума разработала множество экологических инициатив. Среди них — реформа обращения с отходами, меры в области предотвращения нефтеразливов и вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, в 2021 году был принят важный закон, обязывающий власти предоставлять населению экологическую информацию, например о степени загрязнения воздуха.

На форуме дискуссии разделили по темам, и каждый участник мог выбрать наиболее интересную секцию. Здесь говорили о раздельном сборе отходов, экологическом туризме, чистоте воздуха. В секции «Сохранение лесов» заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов рассказал о задачах ведомства по восстановлению зеленых территорий на ближайшие три года.

— В 2018 году в России был принят национальный проект «Сохранение лесов», который призван создать условия для воспроизводства жизненно важных для планеты зеленых объектов. К 2024 году объемы восстановления лесов в стране должны достигнуть 1,5 миллиона гектаров в год. Пока мы выполнили только 60 процентов, — рассказал Михаил Клинов.

Помимо лекций на форуме организовали выставку технологических компаний, которые занимаются разработками инновационных проектов в сфере экологии. Например, столичное предприятие, которое создает технологии для переработки отходов, представило на форуме специальную панель, с помощью которой можно управлять мусоросортировочным комплексом дистанционно.

— Оператор запускает оборудование на предприятии, а управлять им может, например, из дома. Если произошла ошибка, он увидит это на экране и быстро примет меры, — говорит инженер компании Сергей Кузьмин. — Раньше, чтобы все работало, нужно было управлять техникой вручную. А теперь достаточно нажать несколько кнопок.

К проблемам экологии не остались равнодушными и столичные студенты. Вчера в Московском государственном строительном университете они провели экодень. Активисты организовали сбор макулатуры, батареек, крышек.

— Мы проводим экодень два раза в год. В этот раз было собрано 150 килограммов отходов. Скоро они отправятся на переработку, — рассказала организатор экодня МГСУ Кристина Волкова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково»:

— Мы видим, как в последнее время изменилось отношение к окружающей среде. Коммерческие компании стали бережнее относиться к природе. Теперь это вопрос репутации. Без этого они не смогут продавать потребителям свои товары, привлекать финансирование. Кроме того, правительство Москвы, госорганы и бизнесмены тратят огромные деньги на защиту природы. Но нам еще многое предстоит сделать.

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