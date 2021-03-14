Общественный Экотуристический форум прошел в Москве

Фото: vk.com / Официальная страница заповедника «Керженский» во «ВКонтакте»

14 марта в Москве завершился общественный Экотуристический форум. Его провели в рамках VIII Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

Особое внимание участники уделили вопросу развития массового отдыха на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

— Экотуризм уверенно набирает обороты во всем мире. Это один из самых популярных видов отдыха: его выбирают около 25 процентов путешественников. Из-за пандемии сфера туризма обрушилась, но дала возможность развиваться внутренним направлениям, — рассказал начальник Управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Демьян Смилевец.

К сожалению, многие россияне ничего не знают о красотах своего же региона.

— Когда я недавно сказал знакомым, что еду в Челябинск, меня спросили, что там, кроме заводов, можно смотреть. Жители не слышали, что у нас есть множество замечательных парков и заповедников, помимо всем известных мест, — отметил Смилевец.

Одним из экспертов форума стал заместитель руководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Яковлев. Он рассказал о том, что места для экологического туризма можно разделить на четыре группы. Первая — территории с большим потоком посетителей, как Куршская коса или Сочи.

— Во вторую, наоборот, входят те места, которые даже географически мало предназначены для туризма. Например Сахалинский заповедник. А третья и четвертая группы — это зоны, к которым нужно относиться с особой осторожностью, на этих территориях не развиты ни туризм, ни соответствующая инфраструктура, — сказал Яковлев.

Он добавил, что во всех нацпарках и заповедниках нужно развивать инфраструктуру, которая бы защищала и оберегала природу. Эксперты согласились, что это должно стать приоритетом в дальнейшей работе с этими объектами.

Кроме того, в рамках тематического дня на фестивале прошли мероприятия, посвященные устойчивому развитию Арктики, работала площадка, где можно было изучить экологические маршруты по стране и туры, которые будут доступны и интересны жителям столицы в грядущем сезоне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тамара Пантелеева, руководитель фестиваля «Первозданная Россия»:

— Этот форум проходит на нашей площадке впервые. Такая дискуссионная площадка очень важна. Мы считаем, что там, где находится природа, обязательно рано или поздно появляется человек. И взаимоотношения между людьми и природой всегда очень серьезная проблема. Наш фестиваль добивается того, чтобы всеми способами участвовать в формировании гармоничных взаимоотношений человека и окружающего мира. Мы пытаемся визуальной картинкой изменить сознание людей, погружаем их в различные ситуации. Надеюсь, после посещения фестиваля они начнут бережнее относиться к природе. Все поднимаемые в рамках форума проблемы актуальны и важны.

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