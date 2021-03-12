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Эксперт рассказал, где в России можно отдохнуть не хуже, чем на Черном море
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, где в России можно отдохнуть не хуже, чем на Черном море

Елена Фролова

Туризм

Эксперты рекомендуют жителям России из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире планировать свой летний отдых уже сейчас. Альтернативу отдыху на Черноморском побережье могут составить направления Каспийского, Балтийского и Японского морей. Об этом директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал Nation News.

Он объяснил, что в настоящее время санитарная обстановка в стране позволяет вернуться к полноценному туристическому отдыху. За 2020 год россияне поняли, что на туркарте России есть не только курорты, но и другие не менее интересные места.

— У нас все виды туризма стали доступными. А это серьезный драйвер для индустрии, — подчеркнул Александр Осауленко.

По его словам, летом больше всего россияне мечтают побывать на море. Однако в это время курорты Краснодарского края чаще всего переполнены туристами. Поэтому хорошей альтернативой данному направлению могут стать Каспийское море, балтийское побережье и Японское море на Дальнем Востоке.

Читайте также: Названы альтернативные черноморскому туристические направления

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