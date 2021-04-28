Пожарные добровольцы должны гореть любимым делом

Студентка магистратуры ВШЭ Оксана Шипачева и сотрудник ГБУ «Малый бизнес Москвы» Артемий Третьяков изучают видеозапись тушения травяного пожара / Фото: Мария Лукина / Вечеряя Москва

Группа добровольных лесных пожарных центрального региона провела встречу для новых волонтеров. Участникам рассказали о мифах, связанных с возгораниями, и технике безопасности.

В состав группы добровольных лесных пожарных центрального региона входят порядка 50 активных волонтеров. Они занимаются дистанционным мониторингом возгораний, просветительской деятельностью и помогают сотрудникам МЧС и лесной охраны тушить пожары. Группа специализируется на торфяниках.

— На один кубический метр торфа нужно вылить примерно одну тонну воды. Еще почву необходимо постоянно перемешивать лопатой. Только так можно наверняка потушить торфяник, — рассказала волонтер группы Наталья Руцкая. Добровольцы с началом пожароопасного сезона регулярно выезжают с инспекциями на восток Московской области. Ведь именно там расположено огромное количество торфяников.

По словам волонтеров, в 90 процентах случаев причиной пожаров в лесах становятся действия человека.

— Даже если вы заметили небольшое возгорание у обочины дороги, нужно звонить в службу 112 или по телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00. Иначе небольшое пламя может впоследствии охватить огромную территорию, — сказала Наталья Руцкая. На встречу добровольцев перед началом опасного сезона пришли в основном те, кто так или иначе сталкивался с пожарами. У кого-то сгорела баня на даче, кто-то видел объятый пламенем лес. Еще на сборы пришли волонтеры социальной сферы, чтобы сменить профиль.

— Я участвовал в акции «Мы вместе» в Москве, помогал пожилым людям. А сейчас я могу направить свои силы в новую сферу. Тем более я всегда мечтал быть пожарным, — признался сотрудник ГБУ «Малый бизнес Москвы» Артемий Третьяков.

Добровольцы заполнят анкеты, прослушают курс лекций и после этого смогут вступить в ряды пожарных волонтеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кася Кулькова, координатор группы добровольных лесных пожарных центрального региона:

— Волонтером группы может стать любой желающий старше 18 лет. И у нас много направлений. Кроме тушения пожаров, можно читать лекции детям и взрослым, мониторить спутниковые снимки, организовывать обучение новичков, подвозить группу до места пожара. Даже если вы не обладаете высокой выносливостью, вы можете помочь

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