На территории парка «Лосиный Остров» эковолонтеры высадили дубы

Москвичка Анна Богачева уже второй раз принимает участие в подобной экологической акции / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

На территории национального парка «Лосиный Остров» эковолонтеры высадили дубы. Акция поможет восстановить территорию, где в 2017 году прошел сильнейший ураган.

На входе в лес активистов встречают волонтеры. Они предлагают обработать одежду средствами от клещей: все же территория, где нужно высадить деревья, находится в глубине парка. «Облачившись» в облако аэрозоля, участники акции проходят дальше. Десять минут по лесной тропинке в глубь парка, и они на месте.

Здесь организаторы уже выкопали лунки, привезли новую плодородную почву, подогнали к месту посадки деревьев пожарную машину, из которой можно набрать воду для полива и, конечно же, привезли сами саженцы. Невысокие, тоненькие, они буквально через несколько лет превратятся в молодые, ветвистые, пышные деревья.

Акцию организовали для того, чтобы восполнить «пробелы» в парке «Лосиный Остров». Четыре года назад в столице бушевал сильнейший ураган, который уничтожил сотни деревьев. Сегодня волонтеры посадят 1200 дубов, чтобы компенсировать потери прошлых лет.

Поучаствовать в экосубботнике пришли активисты Всероссийского общества охраны природы, общественные деятели, неравнодушные москвичи, а также представители экологически ориентированного бизнеса.

— Все мы понимаем, что планета у нас одна, другой нет и не будет. Если мы будем только забирать, то она превратится в пустыню. Так что мы стараемся по мере сил и возможностей поддерживать такие экологические акции, — рассказал директор одного из столичных банков Юрий Кортунов.

Волонтеров разделили на десять команд. Взрослые сразу принялись за работу. А для юных экоактивистов, которые пришли на экологическую акцию впервые, организовали мастер-класс. Директор национального парка «Лосиный Остров» Рустам Якубов собирает вокруг себя юных зрителей и показывает, как правильно высаживать деревья. Ребята внимательно наблюдают и запоминают порядок действий, а потом, готовые повторить все самостоятельно, разбредаются к своим родителям.

Юный москвич Алексей Малинин набирает из тачки землю — ну и что, что лопата почти в два раза выше него. Мальчик засыпает землю в лунку, где уже стоит саженец. Младший брат Алексея — Федор оглядывается в поисках другой свободной лопаты. Но, не найдя ее, натягивает перчатки повыше и руками зачерпывает землю и несет ее в ладошках к деревцу.

Еще одна участница акции — москвичка Анна Богачева. Она пришли с необычным помощником — той-фокстерьером Альфой. Анна со своей собачкой высаживают деревья в столичных парках уже не в первый раз.

Пока девушка осторожно прикапывает саженец, Альфа неподалеку начинает раскапывать лунку под смех остальных волонтеров. Собака старательно, не обращая внимания на окружающих и на то, что в парке уже выкопаны лунки для посадки, роет лапами землю.

— Дело в том, что в первый раз, когда мы высаживали деревья, там не было готовых лунок, и сначала нужно было их выкопать. Видимо, Альфа запомнила это и теперь действует по старой схеме, — с улыбкой рассказывает Анна Богачева.

Девушка уверена, что чем больше на планете деревьев — тем лучше.

— Нужно не только строить дороги и здания, но и помнить об экологии. Поэтому я регулярно участвую в таких акциях, — говорит Анна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Тихненко, заместитель директора Росзаповедцентра министерства природы России:

— Наша страна обладает большим природным богатством. Деревья — это живой организм. Они приносят большую пользу людям: вырабатывают кислород, сдерживают от выветривания почву, и, конечно, это дом для диких животных и птиц. Очень важно оказывать помощь лесу, если он пострадал из-за природной, стихийной или человеческой деятельности, и восстанавливать его.

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