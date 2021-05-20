Маршрут «Босоногая тропа» откроют в национальном парке «Лосиный остров»

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Маршрут «Босоногая тропа» для пешеходов откроют в национальном парке «Лосиный остров». Его протяженность составит свыше трех километров, а изюминкой этого пути станут разные виды покрытия дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Новый сезон начнется в нацпарке в первый день лета, 1 июня.

— Основным событием, конечно, будет открытие очередного маршрута. Он называется «Босоногая тропа». Данный путь уникален для пешего туризма, так как содержит разные виды покрытия: сосновую кору, песок, керамзит, морскую гальку, шишки и валуны, — уточнил заместитель председателя правительства Московской области Андрей Разин.

По его словам, пройтись по подобной тропе босиком будет интересно не только взрослым, но и детям. Тем более что это еще и полезно, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Помимо этого, посетителей парка ожидают активные игры на свежем воздухе, мастер-классы, викторины и многое другое.

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