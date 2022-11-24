Каким будет ремейк «Ирония судьбы» с Бузовой и Киркоровым

Филипп Киркоров повторил сцену, где Ипполит в одежде принимает душ / Фото: канал ТНТ

В среду, 23 ноября, телеканал ТНТ назвал актеров, которые сыграют в телефильме «Самоирония судьбы!» по мотивам советского кино «Ирония судьбы, или С легким паром!».

По сведениям из анонса шоу, можно догадаться, что зрителям предложат нечто «феерическое». Некоторые персонажи позаимствованы из оригинальной «Иронии судьбы». Роль Нади Шевелевой (ею была Барбара Брыльска) исполнит звезда комедии Ольга Кортункова, Ипполита сыграет певец Филипп Киркоров. Он будет купаться под душем одетый — прямо как Юрий Яковлев в канонической версии. Героев Ольги Науменко (Галя) и Андрея Мягкова (Женя Лукашин) воплотят по несколько человек. Галю — телеведущая Ольга Бузова и спортсменка Ляйсан Утяшева. Сам Женя предстанет в облике то Тимура Батрутдинова, то Павла Воли. Но этого создателям шоу показалось мало, и они решили усилить зрелищность. Мы увидим комика Михаила Галустяна в роли куклы-убийцы из сериала «Игра в кальмара», юмориста Азамата Мусагалиева — в облике Ивана Грозного из комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Ипполит-Киркоров исполнит хит «Цвет настроения синий», а певица Клава Кока — песенку «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»... Это лишь десятая часть дикого винегрета из образов и смыслов, который готовит нам ТНТ. Всю порцию мы увидим 31 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Соседов, музыкальный критик:

— Этот визуальный шум никому смотреть не советую. Такие проекты сегодня — вопиюще возмутительная трата средств, которые необходимо употребить на помощь нашей армии. А попытки паразитировать на советских киношедеврах еще ни разу не удавались. Вспомните ремейк «Иронии судьбы» с Лизой Боярской. Это невозможно смотреть. У Рязанова получилась новогодняя сказка, глубоко раскрывающая нам суть бытия, и музыка в фильме помогает нам понять замысел автора. А в ремейке — унылое сборище сердитых друг на друга людей. Новая история наверняка тоже будет вопиющей пошлостью.

Мечта сбылась

Певец Филипп Киркоров еще с самого детства мечтал сыграть роль Ипполита из «Иронии судьбы».