Сострадание меняет даже жестокий мир бандитов

Артисты Марат Башаров в роли Сени и Екатерина Ливанова в роли Кати в спектакле «Нежданно-негаданно» на сцене МХАТа имени Горького / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россия, Москва, Тверской бульвар, 22 Карта всех событий

23 ноября в МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля «Нежданно-негаданно», поставленного по одноименному произведению Валентина Распутина. Зрители впервые вошли в обновленный зал после реконструкции.

В театре обновили зал: подняли уровень кресел и поставили их под небольшим наклоном, чтобы никто не заслонял сцену и не мешал зрителям погрузиться в происходящее, а еще установили новую акустическую систему: теперь артисты смогут играть без микрофонов.

После реконструкции театр открывается спектаклем по повести знакового для учреждения автора — Валентина Распутина.

— Татьяна Доронина (бывший директор МХАТа. — «ВМ») дружила с Распутиным. При ней в театре шел знаменитый спектакль по его повести — «Прощание с Матерой». И постановка «Нежданно-негаданно», мы уверены, станет предупреждением для современного зрителя, — рассказала режиссер Галина Полищук.

Распутин в своем произведении жесткий, прямой, честно описывающий весь ужас «лихих 90-х», когда страна была превращена в тотальный базар, как существующий в реальности рынок «Шанхай». Там начинается спектакль.

Спускающаяся серая стена, изрисованная мелом, вдруг превращает рынок в гараж, где происходят жестокие разборки между героями, перестрелки и пытки. Сцена всегда залита водой, которая становится в спектакле символом надежды и очищения — по реке сбегают те, кто желает спастись и выйти из порочного круга. Но над ними всегда кружат черные вороны — посланники тех, кто не дает им стать свободными.

Основная тема, которая прослеживается через всю постановку: детское попрошайничество, превратившееся в выгодный бизнес, который «крышуют» бандиты. Одна из главных героев — Люська, которая контролирует подставных нищих на рынке, жалеет пятилетнюю сироту Катю.

Она отдает девочку в дом к деревенскому добряку Сене, который окружает ребенка заботой и любовью. И в спектакле впервые меняется освещение: над деревенским домиком появляется безоблачное голубое небо. Это символ надежды, что жизнь может быть наполнена нежностью и уютом, а не бесконечным страхом за свое существование. Но девочку находят бандиты и забирают обратно. На этом спектакль заканчивается, оставляя открытый финал.

— Катя, узнав, что такое любовь, возможно, станет лучиком света в жестоком и холодном мире бандитов, — рассказала актриса, исполнившая роль Кати, Екатерина Ливанова.

ИСТОРИЯ

Здание МХАТа имени Горького построено в 1973 году архитектором Владимиром Кубасовым в стиле брутализма. С тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас в процессе реконструкции обновили звуковое и световое оборудование, сшили новый занавес и в два раза увеличили оркестровую яму, чтобы там мог разместиться академический оркестр. Окончание работ в учреждении запланировано на 2024 год.