Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сострадание меняет даже жестокий мир бандитов

Александра Ерошенко
Развлечения
Сострадание меняет даже жестокий мир бандитов
Артисты Марат Башаров в роли Сени и Екатерина Ливанова в роли Кати в спектакле «Нежданно-негаданно» на сцене МХАТа имени Горького / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Россия, Москва, Тверской бульвар, 22 Карта всех событий

23 ноября в МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля «Нежданно-негаданно», поставленного по одноименному произведению Валентина Распутина. Зрители впервые вошли в обновленный зал после реконструкции.

В театре обновили зал: подняли уровень кресел и поставили их под небольшим наклоном, чтобы никто не заслонял сцену и не мешал зрителям погрузиться в происходящее, а еще установили новую акустическую систему: теперь артисты смогут играть без микрофонов.

После реконструкции театр открывается спектаклем по повести знакового для учреждения автора — Валентина Распутина.

— Татьяна Доронина (бывший директор МХАТа. — «ВМ») дружила с Распутиным. При ней в театре шел знаменитый спектакль по его повести — «Прощание с Матерой». И постановка «Нежданно-негаданно», мы уверены, станет предупреждением для современного зрителя, — рассказала режиссер Галина Полищук.

Распутин в своем произведении жесткий, прямой, честно описывающий весь ужас «лихих 90-х», когда страна была превращена в тотальный базар, как существующий в реальности рынок «Шанхай». Там начинается спектакль.

Спускающаяся серая стена, изрисованная мелом, вдруг превращает рынок в гараж, где происходят жестокие разборки между героями, перестрелки и пытки. Сцена всегда залита водой, которая становится в спектакле символом надежды и очищения — по реке сбегают те, кто желает спастись и выйти из порочного круга. Но над ними всегда кружат черные вороны — посланники тех, кто не дает им стать свободными.

Основная тема, которая прослеживается через всю постановку: детское попрошайничество, превратившееся в выгодный бизнес, который «крышуют» бандиты. Одна из главных героев — Люська, которая контролирует подставных нищих на рынке, жалеет пятилетнюю сироту Катю.

Она отдает девочку в дом к деревенскому добряку Сене, который окружает ребенка заботой и любовью. И в спектакле впервые меняется освещение: над деревенским домиком появляется безоблачное голубое небо. Это символ надежды, что жизнь может быть наполнена нежностью и уютом, а не бесконечным страхом за свое существование. Но девочку находят бандиты и забирают обратно. На этом спектакль заканчивается, оставляя открытый финал.

— Катя, узнав, что такое любовь, возможно, станет лучиком света в жестоком и холодном мире бандитов, — рассказала актриса, исполнившая роль Кати, Екатерина Ливанова.

ИСТОРИЯ

Здание МХАТа имени Горького построено в 1973 году архитектором Владимиром Кубасовым в стиле брутализма. С тех пор в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Сейчас в процессе реконструкции обновили звуковое и световое оборудование, сшили новый занавес и в два раза увеличили оркестровую яму, чтобы там мог разместиться академический оркестр. Окончание работ в учреждении запланировано на 2024 год.

Реконструкция МХАТ имени Горького Премьеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте