Зефир под елочкой сидит, ушами шевелит: корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в кроличьем питомнике

Павел Шкурматов в образе Деда Мороза и его ручной белый кролик Зефир / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Уже через два дня мы встретим год Кролика. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в подмосковный питомник, где разводят домашних кроликов, и узнал, как живут главные символы праздника.

Шустрый белый кролик Зефир скачет по загородному дому Павла и Евгении Шкурматовых. Ушастый зверек воспитан и не портит мебель, не грызет обувь. Разве что только на кличку не отзывается, как собака или кошка: кролики не могут воспринимать на слух свои имена. Остальные ушастые пока не нашли своих хозяев и обитают в уличных вольерах, где для них созданы все удобства: постелено сено, стоят кормушки, поилки. На каждой дверце есть бирка с именем: Глаша, Гоша, Март, Юлий, Марсик.

— Гулять по территории кроликов мы выпускаем только в теплое время года, — рассказывает Евгения. — Зимой же зверьки по улице не ходят: в отличие от зайцев они не умеют прыгать по снегу.

Кролики не очень требовательны к условиям содержания. Но они чувствительны к еде — могут заболеть, если съедят что-то мясное, соленое или сладкое.

— Поэтому мы кормим их комбикормом, который производим сами из кукурузы, пшеницы, ячменя, семечек и меда, — он содержит необходимый зверькам кальций. За день кролики съедают около 40 килограммов корма, а на месяц мы заготавливаем минимум полторы тонны, — говорит Евгения.

Кролики активно размножаются: дают четыре окрола в год, по восемь-десять детенышей. Живут они от трех до пяти лет.

К Новому году Шкурматовы готовят для своих символов праздника сюрприз.

— Мы дадим им любимые угощения — мандарины, гранаты и яблоки. Эти фрукты чрезвычайно полезны, — делится Павел.

А Зефира хозяева посадят в корзинку и сфотографируют под елочкой. Праздник будут отмечать спокойно — без хлопушек и салютов. Пугливые кролики не любят громких звуков.

Прогноз от пушистого

Белоснежный кролик Зефир умеет предсказывать будущее. По традиции накануне Нового года хозяева кладут перед ним записки с предсказаниями, чего ждать в следующие 12 месяцев. На этот раз ушастый зверек выбрал послание с таким содержанием: «2023 год порадует приятными событиями и новыми судьбоносными знакомствами, которые сулят успехи в карьере и финансах или перерастут в крепкие романтические отношения».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Малыгин, доцент биофака МГУ им. Ломоносова:

— Характер у кроликов может меняться по мере взросления. Малыши очень игривы и подвижны, внимание у них все время переключается, что делает трудным воспитание. С четырех до пяти месяцев кролик взрослеет: в это время некоторые из них становятся агрессивными, с восьми месяцев начинает формироваться настоящий характер: одни очень привязчивы и ласковы, другие угрюмы.