Чтобы костюмчик сидел: история главного зимнего волшебника

ДЕД МОРОЗ / Фото: «Вечерняя Москва»

Образ Деда Мороза уходит корнями в историю, не раз менялись и цвет его наряда, и фасон, «Вечерняя Москва» проследила эволюцию праздничного костюма главного зимнего волшебника.

Наряд Деда Мороза за минувшие столетия претерпел ряд изменений.

— В эволюции костюма Деда Мороза можно выделить три основных этапа, три периода — языческий, христианский и постреволюционный, — говорит кандидат исторических наук Анастасия Назукина. — Зимний волшебник стал персонификацией мороза у наших предков, ведь он был хозяином стужи. Разные славянские племена называли его по-своему: Морозко, Корочун, Трескунец, Студинец.

По словам историка, в дохристианские времена Хозяин зимы представлялся людям как высокий, статный, внушительных размеров седовласый старик, с густой и пушистой бородой, похожей на снег. Передвигался он на запряженных тройкой санях (три белых коня — три зимних месяца), одет был в теплую, почти до пят шубу. После Крещения Руси, когда языческие верования стали постепенно уступать свои позиции православию, праздничный наряд зимнего чародея стал белым или бело-серебристым: в христианской традиции белый цвет символизировал чистоту, совершенство, мир и взаимопонимание.

— Костюм был оторочен лебяжьим пухом и расшит серебром, что олицетворяло холодный северный простор. Шубу украшал орнамент из восьмиконечных звезд, — рассказывает Назукина. — Головной убор был традиционной овальной формы, как шапки у бояр, и всегда соответствовал по цвету шубе. Шапку тоже украшали серебряным или жемчужным шитьем, отделывая ее тем же лебяжьим пухом. Оторочка на ней была с треугольным вырезом. Он был похож на крылья или рога, которые были символом власти и могущества.

(К слову, октограмма, или восьмилучевая звезда, в христианской традиции называется Рождественской или Вифлеемской. Она взошла на небосклоне, знаменуя рождение младенца Иисуса, и указала дорогу волхвам, которые отправились поклониться Сыну Божьему.)

— Завершал образ волшебника его витой посох, украшенный хрусталем. Навершием ему служила лунница (украшение в виде полумесяца. — «ВМ») или голова быка, — продолжает историк.

В языческой традиции полумесяц служит символом достатка, в раннехристианской — Богородицы. Как отмечает Назукина, в XIX веке образ Деда Мороза под влиянием литературы претерпел очередные изменения. Писатели изображали зимнего чародея по-своему. Например, Мороз Иванович из сказки Владимира Одоевского, опубликованной в 1841 году, показан справедливым волшебником, который всегда готов приветить умелых да работящих, а неумех и лентяев, наоборот, наказать. Таков же он и в русской народной сказке «Морозко», что потом легла в основу знаменитого фильма Александра Роу. А вот в поэме Николая Некрасова «Мороз, Красный нос» (1863 год) зимний владыка предстает воплощением стихии, в целом недоброй и к людским бедам равнодушной.

— Восприятие Деда Мороза меняется, по–этому в конце XIX века его шуба и шапка стали холодного синего цвета, их украшали серебряной нитью, имитируя морозные узоры на стекле. Оторочку шубы стали делать уже из белого меха, — говорит историк.

По словам Назукиной, в послереволюционный период одежда зимнего волшебника приобрела революционный красный цвет, прямо как на пролетарском флаге.

— Трехпалые рукавицы заменили варежками. Дедушка стал носить красные сапоги с приподнятым носком и скошенным каблуком, — поясняет историк. — В СССР у Деда Мороза появился красный мешок с подарками. Именно таким мы его видели во многих советских мультфильмах. К тому же в них он часто мчался не на тройке лошадей, а на лыжах. Изменился и посох, навершием которого стала служить пятиконечная звезда.

А 1960-е годы в ряде советских республик Дед Мороз стал появляться в праздничном одеянии зеленого цвета.

Современные же Дедушки Морозы наряжаются кто во что горазд.

— Раньше Дед Мороз был мужчиной статусным и должен был носить солидные одежды в царском или боярском стиле. А теперь он может предстать перед публикой и в спортивном костюме с кроссовками, и в короткой душегрее да молодецких сапогах, — отмечает дизайнер одежды Наталья Сходнова. — Те же процессы происходят в обществе в целом. Сейчас солидный бизнесмен вовсе не обязан ходить в дорогом деловом костюме, подчеркивающем его статус. Можно просто надеть джинсы, майку и кроссовки. Это давно стало нормой.

По ее словам, Дед Мороз утратил свою сакральность и стал вполне светским персонажем. А потому может появляться на людях в белом, голубом, синем, красном, золотом...

— Сейчас основной тренд для Дедов, как и в моде в целом, — это разнообразие и отсутствие привязки к статусу, — считает Сходнова. — Наверное, самым неизменным атрибутом Деда Мороза сейчас остается только длинная белая борода.