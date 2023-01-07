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Актриса Александра Волкова: Театр подарил мне мужа

Динара Кафискина

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Актриса Александра Волкова: Театр подарил мне мужа
Александра Волкова в «Ленкоме Марка Захарова» перед репетицией спектакля «Юнона и Авось» / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Александра Волкова сыграла в спектакле «Последний поезд», премьера которого состоялась на сцене «Ленкома Марка Захарова». «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

Одна из ведущих актрис «Ленкома Марка Захарова» Александра Волкова рассказала о своем творческом пути и семейной династии, а также о том, как сложился для нее прошедший год и что она ждет от наступающего. А начался наш разговор с вопроса о работе над постановкой «Последний поезд».

— Александра, зрители называют спектакль проникновенным и пронзительным. Какое определение дадите вы?

— Он замечательный. Мы его очень полюбили, получаем от игры большое удовольствие. Хотя и не сразу приняли эту пьесу, она показалась нам старомодной и скучной. Мы были уверены, что ее не следует ставить. Но когда вышли на сцену, все сложилось. У всех участвующих в спектакле актеров прекрасные роли. Спасибо режиссеру Антону Юрьевичу Яковлеву за его талант, интеллигентность и выдержку. С нами было непросто, мы сомневались, но оказались неправы. Свою вину признали.

— Ваша героиня Нелли — женщина взрослая. До нее вы играли в основном молодых девушек. Насколько комфортно вам было в новом образе?

— Да, эта роль непохожа на все предыдущие. У Нелли есть болевая точка: у нее нет детей, а она очень хочет ребенка. И я ее отлично понимаю... Поэтому знаю, про что играю.

— В эти предновогодние дни при полных аншлагах в «Ленкоме Марка Захарова» идет спектакль «Юнона и Авось», где вы исполняете одну из главных ролей — испанскую красавицу Кончиту, а графа Резанова — Дмитрий Певцов. Каково находиться на сцене с мэтром?

— Невероятно легко! А еще это большая радость. Дмитрий — великолепный актер и прекрасный человек. Мы партнерствуем очень давно и уже словно сроднились: между нами полное доверие и взаимопонимание. А роль Кончиты я просто обожаю.

— Ее первой исполнительницей в «Ленкоме» была народная артистка России Елена Шанина. Помогала она вам вжиться в роль?

— Да. Мы много говорили о роли и спектакле. Елена Юрьевна раскрыла все секреты, тайны и нюансы. Даже приходила на репетиции. Посвящала мне очень много времени. Спасибо ей за все огромное! Для меня Елена Юрьевна всегда будет недосягаемой и неповторимой. Уникальная актриса и замечательный человек, родная душа. У Елены Юрьевны 24 декабря был юбилей. Поздравляю от всего сердца. Желаю здоровья, радости и новых работ!

— В уходящем году в «Ленкоме Марка Захарова» был назначен новый главный режиссер — Алексей Франдетти. Какие ожидания связаны у вас с этим?

С творчеством Алексея Борисовича я была знакома и ранее. Он выпустил множество спектаклей, и каждый раз это было событием. Влюблена в его постановку в Театре имени Пушкина «Рождество О. Генри». Рекомендую посмотреть, особенно перед Рождеством. Светлый и добрый спектакль. Конечно, всем нам очень хочется с ним поработать. В феврале начнутся репетиции нового спектакля — хип-хоп-оперы «Маяковский», которая будет посвящена 130-летию поэта.

Актриса Александра Волкова: Театр подарил мне мужа Александра Волкова (слева) в роли Нелли в спектакле «Последний поезд» / Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА «ЛЕНКОМ»

— Знаю, что, придя в театр, Франдетти встречался с каждым из актеров. Если не секрет, какие творческие задумки он обсуждал с вами?

— В основном мы говорили о моей семье — я же из актерской династии. Беседовали о том, что бы я хотела сыграть. Пообщались душевно. У Алексея Борисовича очень много творческой энергии, это заразительно.

— В хип-хоп-опере мы Александру Волкову увидим?

— Кто из актеров будет в ней задействован, пока неизвестно, но мы все готовы. Уже состоялись вокальное прослушивание и пластический тренинг. Алексей Борисович знакомится с труппой, смотрит, кто и на что способен. Все это очень интересно, артисты всегда должны развиваться и пробовать что-то новое.

— В «Ленком» вы пришли при Марке Захарове...

— Да, и я благодарна ему и за то, что в свое время он пригласил меня в театр, и за ту школу мастерства, которую я здесь прошла. Помню, как Марк Анатольевич сказал: «Александра Николаевна, мы вас взяли за молодость, а вы выросли в настоящую, большую артистку». Эти слова мне очень дороги. Всегда буду помнить Захарова с благодарностью и любовью.

— У вас в театре много ролей, причем разноплановых...

— И это счастье! Руководитель «Ленкома» Марк Борисович Варшавер дает возможность проявить себя, верит в молодых и доверяет им главные роли.

— А вы о какой мечтаете? Есть такая?

— Я бы хотела сыграть что-нибудь хулиганское, с огромным удовольствием исполнила бы роль Пеппи Длинныйчулок, чтобы можно было потанцевать и попеть. Я это обожаю! Но я никогда не загадываю наперед, чтобы потом не расстраиваться, если вдруг не сложится. Радуюсь тому, что есть. Отношусь ко всему ответственно. Люблю свою профессию, свой театр. «Ленком» — мой дом. Здесь трудятся люди, которых я бесконечно ценю и уважаю. Когда идешь на работу с радостью, это дорогого стоит. У нас прекрасный дружный коллектив. Все друг друга поддерживают.

Помню, когда меня только приняли в театр, я оказалась на репетиции «Женитьбы», где были Захаров, Збруев, Броневой, Абдулов, Янковский, Чурикова, Раков, Кравченко, Хазанов... Подумала тогда: как же я буду существовать среди таких небожителей?! Страшно разволновалась... Но меня сразу окружили вниманием, стали помогать, отнеслись по-доброму. Я счастливый человек, мне выпала честь выходить на одну сцену с великими артистами, учиться у них и с ними дружить.

— Вам, родившейся а актерской семье, как говорится, судьбой было предначертано стать артисткой...

В детстве я какое-то время хотела быть археологом. Но интерес быстро улетучился. Мне такая профессия оказалась бы не по силам.

Вообще, я росла ребенком скромным и застенчивым. Но в «Школе Сотрудничества» на Таганке принимала участие во всех спектаклях, капустниках и вечерах и при этом чувствовала себя свободной, раскрепощенной и смелой. Я стала понимать, что это и есть моя стихия. Так что после окончания школы уже твердо знала, куда хочу и буду поступать. И продолжила актерскую династию.

— Ваш дедушка Николай Волков-старший в свое время сыграл главную роль в фильме 1957 года «Старик Хоттабыч»...

— У дедушки была масса замечательных ролей, но Хоттабыч стал знаковой работой. Актер «Ленкома» Виктор Викторович Раков любит у меня спрашивать: «А прикольно быть внучкой Хоттабыча»? К сожалению, живым я дедушку не застала. Я им очень горжусь. И папой тоже (Николай Николаевич Волков — актер театра и кино (1934–2003). В 1962 году был принят в труппу Театра на Малой Бронной, где прослужил 25 лет; с 1987 года работал в Театре им. Маяковского. В фильмографии — около 90 ролей. — «ВМ»). Сильно по нему скучаю. Он был лучшим папой на свете и потрясающим, великим актером, одним из любимейших артистов Эфроса — вместе они создали множество грандиозных спектаклей.

Мои братья тоже невероятно талантливые, разносторонние и уникальные личности. Я ими восхищаюсь и люблю.

Актриса Александра Волкова: Театр подарил мне мужа Александра Волкова с мужем Сергеем Пиотровским / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

— Что касается ваших работ в уходящем году, судя по всему, дефицита в ролях не было?

— Да, у меня все хорошо. Служу родному театру. Рядом друзья и любимый муж — актер театра и кино Сергей Пиотровский. Семья, родные и близкие, слава богу, живы и здоровы.

Если же говорить о работах в кино, тут иногда возникают определенные трудности, связанные с тем, что я не выгляжу на свой воз- раст. Хотя ничего особенного для этого я не делаю. Дают знать о себе гены: мама и братья — такие же.

Вообще, у меня бомбическая семья. Мамочка окончила театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Невероятно мудрая, эрудированная и очень красивая. Сейчас работает учителем мировой художественной культуры в «Школе Сотрудничества», преподает в театральной школе Олега Табакова. Она всегда была для меня примером для подражания. Я не перестаю ею восхищаться, советуюсь с ней по любому поводу. Воспитывала она нас в строгости, научила быть людьми думающими. Я ей за все безумно благодарна. А еще мама прекрасно готовит, и я научилась. На Новый год, например, сделаю по ее рецепту креветочный салат. Вкусный и полезный. Сереже нравятся мои блюда, и это, конечно, приятно, хотя до мамы мне далеко.

— У людей одной творческой профессии нередко случаются разлады в семье, а вы с мужем еще и работаете вместе. Как вам с мужем удается сохранить такие теплые отношения?

— Нам повезло друг с другом. Мы счастливы в браке вот уже восемь лет. Если вдруг возникает какое-то напряжение, сразу спасает юмор, так что мы и не ссоримся никогда. С Сережей мы практически не расстаемся: нам не требуется отдыхать друг от друга. И я считаю, что у меня самый лучший, просто золотой муж. Слава богу, в моей жизни все гармонично и в семье, и на работе. А большего и не надо. Я не стремлюсь стать мегаизвестной, потому что нарушится гармония, баланс, а я этого не хочу.

— Встретили вы свою судьбу, должно быть, в «Ленкоме»?

— Да. На репетиции. Я влюбилась в Сережу с первого взгляда. Просто на него посмотрела и пропала. Судя по всему, он испытал то же самое. Нам очень хорошо вдвоем, и мы оба домоседы. Если кто-то зовет в гости или куда-то еще, выбираемся с большим скрипом. Можем молчать часами или, наоборот, не замолкая делиться друг с другом всем, что нас волнует. Иногда под настроение отправляемся прикупить себе какие-нибудь вещи, погулять или покататься на велосипедах. Мы с мужем одно целое.

— Как будете встречать наступающий Новый год?

— В кругу семьи. Было время, когда мы отмечали этот праздник с огромным количеством друзей. Устраивали капустники, отправлялись «в походы» на Чистые пруды, запускали фейерверки... Незабываемо. Но теперь нам нравится праздновать Новый год по-домашнему, в спокойной и уютной атмосфере, за разговорами с близкими, шутками и вкуснейшей едой. Новый год — один из любимых моих праздников с детства. Новогоднее настроение несравнимо ни с чем.

— Чего ожидаете от 2023 года Черного Водяного Кролика?

— Уходящий год был тяжелым для всех, но я верю в лучшее. Я не суеверна. Просто пусть все будет хорошо! Желаю всем нам мира, здоровья, счастья и любви! Берегите друг друга!

ДОСЬЕ

Александра Николаевна Волкова родилась 25 сентября 1985 года в Москве. В 2006 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина и была принята в труппу театра «Ленком». Играет в спектаклях: «Юнона и Авось» (Кончита), «Аквитанская львица» (Эллис), «Поминальная молитва» (Хава), «Ва-банк» (Ирина Лавровна), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Сюзанна), «Последний поезд» (Нелли). Работы в кино: «Полный вперед», «Неотложка-2», «Обреченная стать звездой», «Сердцеедки», «Самая красивая-2», «Артефакт», «Группа счастья», «Майский дождь», «Кураж», «Валькины несчастья» (Светка) и другие проекты.

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