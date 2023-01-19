Выступал за тарелку пельменей: певец Кай Метов умеет посмеяться над собой

Певец Кай Метов / Фото: Из личного архива

Второй сезон сериала «Ресторан по понятиям» вышел в онлайн-кинотеатре PREMIER. Одну из ролей в проекте исполнил звезда 1990-х певец Кай Метов — он сыграл самого себя.

— Кай, роль в «Ресторане по понятиям» для вас не первая — были съемки в сериалах «След», «Оса». Как вы охарактеризуете свои отношения с миром кино?

— Первые съемки в сериалах у меня случились, когда я учился в ГИТИСе: было много практики, неожиданных экспериментов. Я даже снимался в реалити-шоу и в других телепроектах. А в «Ресторане по понятиям» выступаю в камео (самого себя. — «ВМ»). При этом, хоть герой и носит мое имя, в жизни я не такой. В сценарии много самоиронии. Зритель любит, когда известные люди попадают в неуютные для них обстоятельства, выглядят смешными. Я играю артиста, тоскующего по былой славе. У него нет концертов, но он сам их себе придумывает, готов выступить где угодно. И это очень смешно смотрится.

— А когда герои расклеивали афишу с вашим фото и один из них шутил: «Да он и так 20 лет пропавший», это вас не задело?

— Эта шутка как раз вяжется с моим образом в сериале. Кай Метов, который сто лет не давал автографов и десять лет не выходил на сцену, попадает к ребятам, которые занялись ресторанным бизнесом. Находит у них понимание и доброту, выступает у них за тарелку пельменей. Вообще, эти шутки пришли из КВН — там много раз эксплуатировался подобный мой образ, я и сам в этом участвовал не раз. Я к шуткам отношусь легко. Единственное, что волновало — чтобы я не переиграл и какие-нибудь сердобольные граждане не стали присылать мне финансовую помощь (смеется).

— А проблем с законом, как у вашего героя, выступавшего на улице, не было?

— Нет. Если только в 1990-х были какие-то нюансы на концертных площадках. А если выступал на улице, то это были городские площади на День города и другие важные мероприятия.

— По сюжету, вас, как короля 1990-х, противопоставляют молодому поколению — певице Люсе Чеботиной. А как вы относитесь к новой смене артистов?

— Мне нравится Люся Чеботина. К новой смене артистов отношусь с уважением. Река жизни течет вперед, и у каждого поколения свои герои. И технические возможности для выражения творческих идей меняются. Когда я выпускал свои первые песни, записать их в домашних условиях было невозможно — только в студии. И нужно было иметь музыкальное и техническое образование, чтобы с этим совладать. Сейчас в персональном компьютере артиста есть все. Но знаете, никакие новые возможности не заменят общечеловеческих ценностей. Все больше исполнителей сейчас злоупотребляют обработкой своих треков. У меня, когда слушаю песню, сразу возникает в голове партитура, нотный стан. Я слушаю — а ноты перед глазами бегут, идет анализ. И, к сожалению, слушая какие-то современные треки, я часто могу представить себе лишь чистый лист — анализировать-то и нечего. Обработка — это технический, а не человеческий фактор. А так, в принципе я за развитие, за то, чтобы появлялись новые исполнители и песни, которые через много лет можно будет с любовью вспоминать и весело шутить в каком-нибудь сериале.

Кадр из сериала «Ресторан по понятиям» / Фото: Предоставлено онлайн-кинотеатром РREMIER

— Вы ностальгируете по 1990-м?

— Не скажу, что я человек, склонный к ностальгии. Я всегда «здесь и сейчас» — не живу в прошлом и не забегаю в будущее. В каждой эпохе есть свои плюсы и есть проблемы, которые нужно решать. Для этого, наверное, и живем. А сериал с его гипертрофированными персонажами мне напоминает телешоу «Кабачок «13 стульев», модное в советское время. Там тоже известные люди собирались, по-доброму шутили друг над другом, были какие-то сквозные сюжеты..

— Над чем вы сейчас работаете? Пишете ли песни, планируете ли выход альбома, большой концерт?

— В минувшем году у меня вышел инструментальный альбом. Пишутся новые песни, но, думаю, сейчас не самый подходящий момент для их выпуска. В то же время, несмотря на всю серьезность ситуации в мире, людям нужно иногда переключаться, отдыхать, поэтому даю концерты. Кстати, в 2022 году вышел еще один сериал с моим участием. У солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова я снялся во втором сезоне «Евгенича».

— Что думаете об артистах, которые сейчас уезжают из страны?

— Я был воспитан в Советском Союзе, тогда все было немного по-другому. Сейчас свобода — каждый выбирает, что говорить и делать. Не хочу никого осуждать: история расставит все по своим местам. Сам я никуда не эмигрирую и не прячусь. Я здесь и всегда с вами, со своей страной. Сейчас много говорят о возрождении патриотизма, традиций.

— Как сместить на это фокус внимания молодежи?

— Мы долгое время не фокусировались на этом, увы. Когда я был учащимся школы — сначала в Алма-Ате, потом в Москве, — в обществе был огромный патриотический заряд, причем ненавязанный. В школах было огромное количество мероприятий, на которых дети с удовольствием пели песни о родине, военные песни, готовили сценки. Все это было в игровой форме, с одной стороны, а с другой — действительно пропитано духом патриотизма. При Горбачеве подобная практика стала отходить, а после развала СССР и вовсе все пошло на самотек — молодежь упустили. И я очень рад, что сейчас внимание к этой теме вновь возвращается. Сейчас страна нуждается в возрождении патриотизма, как никогда.

ДОСЬЕ

Певец и композитор Кай Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде (Казахская ССР). В 1993 году записал свой дебютный альбом Position № 2, главный хит с которого стал визитной карточкой певца. В 2013 году впервые столкнулся с работой в кино, он написал музыку к сериалу «Особенности национальной маршрутки» и сыграл в нем самого себя.

Коротко о главном

— Какую кухню предпочитаете? И кто в вашей паре с супругой Анастасией Рожковой готовит?

— Предпочтения зависят от того, в каком регионе я нахожусь. Скажем, в Сибири больше тянет на мясо и пельмени. На западе — на рыбу, на севере — на строганину. Вот что я ем на каждых гастролях — это уха. Анастасия, пожалуй, готовит в разы больше, но иногда и я подхожу к плите. И, кажется, у меня готовить неплохо получается!

Певец Кай Метов с супругой Анастасией Рожковой / Фото: PERSONASTARS

— Вы говорили, что прошлые ваши возлюбленные не хотели быть домохозяйками. А как Анастасия покорила вас?

— Любая женщина не хочет быть домохозяйкой. Все мы люди и хотим развития в социуме и в творчестве. Но и не можем быть изолированы от этих бытовых вещей, которые сопутствуют нашей жизни. У Насти правильно расставлены акценты: она все успевает делать по дому и при этом строить свою карьеру. Она модель и актриса, и у нее много съемок.

— Есть сферы жизни, которые вас раньше не интересовали, но сейчас хочется освоить?

— Да, жизнь не стоит на месте, и, чтобы не выпасть из этого «поезда», нужно постоянно учиться. Новые знания — это всегда новые горизонты жизни, новые люди. У меня дочка средняя, Анастасия, сейчас учится в Московской консерватории — как пианистка и как теоретик, причем с журналистским уклоном. И мы с ней часто обсуждаем то, что она изучает. Мне это безумно интересно.

— Чем другие ваши дети занимаются?

— Старшая дочь Кристина уже совсем взрослая, воспитывает дочку. Она живет в Германии уже много лет. Сейчас мы реже видимся, но она старается по мере возможности прилетать сюда. А младший, сын Рик, работает в сфере компьютеров.

— Как успеваете писать песни и для себя, и для других артистов?

— У меня это не на потоке — я не конвейер по производству песен, не фабрика хитов. Все выходит тогда, когда позволяет внутреннее состояние, накопилось — и нужно эмоционально высказаться, поделиться с другими. Вдохновение — вещь непредсказуемая. Я заметил такую особенность: сначала ты сильно впечатлился, где-то внутри это отложилось. Ты с этим ходишь, а спустя время из подсознания приходит «ответка» на эти впечатления. И открывается какой-то канал, и даже непонятно, ты это пишешь или через тебя пишут.