Да пребудет с вами богатство: как правильно встретить китайский Новый год

В новогоднюю ночь сильно наряжаться не принято, зато в первый день года, независимо от животного-символа, люди надевают красное, розовое, оранжевое. С древности этот цвет олицетворяет веселье и благополучие, отпугивает злых духов. / Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

22 января во всем мире будут отмечать китайский Новый год. В Москве по этому поводу будут проходить мероприятия аж до 5 февраля. О том, почему россиянам имеет смысл присоединиться к китайскому торжеству, рассказала китаевед, руководитель школы китайского языка и культуры Анна Кузина.

— Новый год в Китае имеет свои уникальные древние традиции, правительство прилагает много усилий для их сохранения. Новый год по китайскому гороскопу, который мы в России тоже уважаем, жители Поднебесной отмечают в соответствии с лунным календарем (этот день выпадает на период со второй декады января по вторую декаду февраля). В «сценарии» празднования у россиян с жителями Поднебесной довольно много общего. Только у китайцев больше примет и разных традиций для привлечения удачи и денег, которыми мы можем как раз воспользоваться. Жители Поднебесной стараются отметить Новый год с родителями. Застолье тоже похоже на наше: боя курантов в Китае нет, но есть обратный отсчет, который ведут четыре конферансье «Новогоднего огонька» по центральному телевидению. Все вместе они считают от десяти до одного. На цифре «один» наступает Новый год. Все чокаются бокалами, произносят: «До дна!» — и начинают есть пельмени (аналог нашего оливье). Начало предновогодней суеты знаменует праздник рисовой каши. В этот день принято есть мультизлаковую кашу «8 драгоценностей». В домах и на улицах развешивают красные фонари — главное украшение праздника.

Налепи пельменей

Фото: pixabay.com

В полночь или рано утром 22 января жители Поднебесной будут лакомиться пельменями на счастье. В Китае считают, что пельмени похожи на серебряные слитки. Лепят кушанье люди сами, в часть изделий кладут финики и монетки. Кому попадется пельмень «с сюрпризом», того ждет богатство в новом году.

Без хлопушек как без праздника

Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Хлопушки и фейерверки ночью — очень значимый атрибут. Громкие звуки отпугивают злых духов и чудовище по имени Нянь. Чтобы жить счастливо в новом году, Нянь обязательно надо прогнать.

Долгие каникулы

Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Год Кролика по китайскому календарю наступит 22 января 2023 года. Праздники продлятся 15 дней. Украшения на улицах будут висеть до 5 февраля. Но большинство китайцев выходят на работу уже через неделю, как и мы.

Место для кота

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

По одной легенде, коту не хватило места в 12-летнем круге, и Нефритовый император (верховное божество в даосском пантеоне), который раздавал «должности» животным, просто подсадил кота к кролику: оба зверя небольшие, неагрессивные, пусть вместе руководят.

И мясо, и тофу

Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

В меню обязательны мясные блюда, рыба, тофу (соевый сыр) и пельмени. «Рыба» созвучна со словами «достаток», «изобилие», а «тофу» — со словосочетанием «много счастья», поэтому они всегда на новогоднем столе.

Конфет полон рот

Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Если вы пришли в гости, хозяева тотчас станут угощать вас орехами, сухофруктами и конфетами. Конфеты могут засунуть вам в рот прямо с порога, чтобы год был сладкий.

Если это ваш год

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Людям, рожденным в год животного — покровителя года, советуют надеть на праздник побольше красного, а также повязать красную нить на запястье и носить весь год.

Лучшее — детям

Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Китайцы предпочитают одаривать младшее поколение купюрами в красных конвертах. В древности считалось, что демоны могут навредить маленьким, и, чтобы дети могли откупиться, им дарили деньги.

Магнит богатства

Фото: Pixabay

Для привлечения финансового благополучия поставьте на стол цитрусовые: мандарины, апельсины, лимон, эти фрукты символизируют достаток.

Съешь витаминку

Фото: Pexels

Старшей родне принято дарить все полезное: фрукты, комплексы витаминов и биодобавки. Как мы до этого не додумались?! Витаминки сейчас нужны всем.

Отдых по расписанию

Блокнот / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Первые 15 дней года четко расписаны. В первый день полагается навестить родственников, на 6 день — выбросить весь мусор, чтобы избавиться от бедности, на 7 день — есть лапшу и рис — символы долголетия и успеха.

Часов не наблюдаем

Фото: Pixabay

На китайский Новый год не принято дарить груши: по-китайски слова «груша» и «разрыв» произносятся одинаково. А еще часы: «дарить часы» звучит так же, как «посещать похороны».

Примета

Если 29 января, на 8-й день года, день будет ясный, значит, ожидается урожайный год.

Восточный гороскоп на 2023 год

Анна Кваль, дежурный астролог:

Кролик 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

У Кроликов год будет суперудачным во всех сферах. Особенно в любви: будут завязываться новые отношения, которые могут привести к браку. И, конечно, Кроликов ждет хороший денежный приток.

Свинья 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Свиньям в этом году можно немного расслабиться после напряженного года Тигра. На работе дела будут спориться, с деньгами проблем не будет. Возможно, любовь вы встретите в дороге.

Тигр 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Год для Тигра будет интересный, но работы предстоит очень много. Кролик поможет реализовать амбиции в том числе, если решитесь на новый проект или старт своего бизнеса. В личной жизни могут случиться яркие романы.

Змея 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Акцент года на семье, на отношениях. Это источник вдохновения, который поможет преодолеть все препятствия. Сейчас самое время проявить свою индивидуальность, харизму. Это принесет и успех, и деньги. Да и любовь притянется.

Петух 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

В этом году Петухам удастся решить все проблемы, которые накопились за прошлый период. Правда, это будет не очень легко и придется себя во многом ограничить, зато конец года принесет успех.

Дракон 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Дракону Кролик подготовил испытания, которые нужно пройти достойно. Драконы могут поправить свое материальное положение. В личной жизни тоже может случиться крутой поворот.

Крыса 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Крысам придется попахать как следует. Финансовый успех может прийти неожиданно. Год принесет много приятных сюрпризов. Также Крысам посчастливится встретить свою судьбу.

Обезьяна 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Главный помощник Обезьян в этом году — чувство умеренности. Если проявите лидерские качества, то результаты будут ошеломляющими. В любви вас закрутит вихрь страстей.

Лошадь 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Лошадкам напрягаться особо не придется. Все придет само. Направьте усилия на духовный рост. В отношениях может случиться некоторая отстраненность. Стоит спокойно переждать период застоя.

Коза 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Карьера в год Кролика у Козы попрет вперед, только успевай получать заслуженные награды. Развивайте свои таланты. Тем, кто хочет влюбиться, год принесет желаемые отношения.

Бык 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Быкам стоит беречь свои силы и не распыляться. Так что наметьте себе четкий план и следуйте ему. Прибыль будет! В любви стоит проявить терпение.

Собака 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Собак ждет много любви в этом году. Может случиться свадьба, рождение ребенка. В работе все будет тихо. Взлеты произойдут, если будете следовать своему плану.