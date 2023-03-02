«Правда никому не нужна»: актриса Маруся Климова о следователях, операх и сериалах

Актриса Маруся Климова / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Премьера многосерийной мелодрамы «Лимитчицы» режиссера Ольги Добровой-Куликовой состоялась на телеканале «Россия». Одну из главных ролей в картине исполнила Маруся Климова. «Вечерняя Москва» поговорила с актрисой.

— Маруся, персонаж русского шансона (Марусей Климовой звали героиню знаменитой песни «Мурка». — «ВМ») повлиял на ваш имидж?

— Конечно, свое имя я изучила подробно, мне приятно, что героиня народных песен — моя полная тезка.

— А почему Маруся, а не Мария Андреевна?

— Это творческий псевдоним. Актрис по имени Мария Климова две, нас иногда путали, и я решила, что «Мария Климова-2» — это не так благозвучно, как Маруся.

— Расскажите о вашей роли в сериале «Лимитчицы». Вы там как раз играете девушку из народа по имени Нина.

Кадр из сериала «Лимитчицы» / Фото: Телеканал «Россия»

— Моя героиня — одна из трех приятельниц, которые едут из деревни в город, где открылась новая фабрика и «ищут таланты». Нина — самая боевая, нахальная, смелая. И в этом плане совершенно на меня не похожа. В моей системе координат то, что делает Нина, оправдать невозможно.

— А что из ее поступков вам претило?

— Мне категорически несимпатично, что Нина, например, подкалывает свою соперницу Зою, может подставить ей подножку — и та падает в грязь. Когда Зоя хочет увеличить себе грудь, подложив ваты (дело происходит в 1970-е годы), Нина ее разоблачает при всех. В другом эпизоде она откровенно соблазняет молодого человека, который встречается с ее приятельницей. Такое поведение мне совсем не свойственно (смеется). Чтобы все это сыграть, я боролась с собой, иногда спорила с режиссером. Тогда ребята из нашей съемочной группы приводили мне примеры людей, похожих на Нину, и объясняли, что следовать своим интересам — не плохое качество для жизни.

— А вы, как большинство из нас, «хорошая девочка»?

— Мне не хватает Нининой решимости. Иногда я готова отказаться от себя, чтобы быть такой, как хотели бы окружающие. Видимо, эта роль досталась мне неспроста, возможно, она помогла мне набраться какой-то внутренней смелости, чтобы говорить: «Стойте, а я хочу не так!» Этого у меня не было. Нина научила меня любить себя, делать выбор в пользу себя. Несмотря на то что она красивая, наглая и знает, чего хочет, ее судьба драматична. Она выросла в многодетной семье, была старшей, умеет за себя постоять, но так и не поняла, как найти любовь, хотя очень в ней нуждается.

— Давайте разоблачим мифы о вас. Пишут, что вы окончили Юридический институт МВД России.

— Да, это не миф. Я оперуполномоченный уголовного розыска по первому диплому. Работала в Хабаровске, а потом поняла, что это все-таки не мое. И поехала в Москву. Сразу не поступила — и стала ходить на пробы, в основном в рекламу, на эпизоды — всюду, куда могла дотянуться.

Фото: Телеканал «Россия»

— Правда, что на кастингах в детективы вам иногда отказывали из-за того, что вы критиковали сценарии?

— Я была на нескольких разных проектах и, как старший лейтенант полиции, видела «фантастику» в сценариях — выдуманные отделы полиции, странные функции у сотрудников — и считала нужным это до кинематографистов донести. Мне кажется, моей осведомленности просто пугались.

— Полицейские рассказывали мне в интервью, что сценаристы детективов часто путают следователя с судмедэкспертом. Замечали подобное?

— Да. В реальной жизни оперативник, следователь и медэксперт — разные люди, а в кино — один человек. Вот распространенный пример: следователь надевает перчатки и сам подробно осматривает место происшествия. Это грубая ошибка. И таких вещей очень много. Но потом я поняла, что правда никому не нужна (смеется).

— А как все-таки пробились в большое кино?

— Однажды мне удалось сняться в рекламе сухариков с Павлом Волей — мне очень понравилось. А потом эта же компания пригласила меня на съемки в «групповку» фильма Юрия Мороза «Форт Росс» (2014) — так я лично познакомилась с Юрием Павловичем. Он даже дал мне текст — получился полноценный эпизод, хотя раньше я никогда в кино не снималась. А потом он говорит: «Жалко, что ты не актриса». А я возразила: «Нет, актриса, в Хабаровске окончила театральный», — наврала ему, хотя в театральный тогда еще не поступила. Он дал мне визитку, но позвонить я не решилась. А потом та же кинокомпания пригласила на «Мосфильм». Приезжаю, получаю пропуск. Для меня это был важный момент: надо же, я в святая святых кинематографа! Захожу в кабинет — а там сидит Юрий Мороз и говорит: «Что ж ты мне не написала? Мы найти тебя не могли». И взял меня на роль в проекте «Инквизитор» (2014). Это была моя первая актерская работа, какое-то волшебство! Но меня переозвучили, говорю я там не своим голосом. Юрий Павлович объяснил: у тебя говор, продюсеры велели «подчистить». И я нашла педагога, Елену Ласковую, которая преподавала в «Щуке» (Театральный институт имени Бориса Щукина. — «ВМ»). Она со мной занималась и помогла подготовить программу для поступления в институт.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

— Не жалеете, что переехали в Москву?

— Мне хотелось поменять не город, а судьбу. У меня была мечта жить своей жизнью, а не той, которую мне помогли выбрать родители. И я поняла, что нужно обязательно попробовать, чтобы потом не сожалеть. И Москва стала для меня городом возможностей.

ДОСЬЕ

Маруся (Мария) Климова родилась 4 июля 1989 года в Хабаровске. Окончила юридический институт МВД России по специальности «оперативно-разыскная деятельность». В 2017 году получила диплом актрисы театра и кино в Театральном институте им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова (курс Людмилы Ворошиловой). Дебют Маруси в кино состоялся в 2007 году, когда она снялась в сериале «След», а первая главная роль ей досталась в 2016 году в короткометражной картине «Побочный эффект».

Детали к портрету Маруси Климовой

Музыка и спорт.

Маруся Климова — мастер спорта по художественной гимнастике (фото справа — актриса растянулась в шпагате). Также она училась в музыкальной школе. «У нас дома было пианино: мама окончила музыкальную школу по классу фортепиано, — вспоминает Маруся. — Она и меня хотела отдать в пианистки, но у меня очень маленькая рука для моего роста — я не могла взять октаву. И маме предложили записать меня в музыкальную школу по классу скрипки.

Тотемный зверь.

«Кошка — мое тотемное животное, — убеждена актриса. — И с ними у меня прошло все детство. Без кошки дом пустой. В Хабаровске у меня был курильский бобтейл — его привезли прямо с Курил. А когда я переехала в Москву, поняла, что не могу без кошки, стала искать эту же породу, но в столице она оказалась экзотикой, и я взяла котенка пикси-боба — тоже короткохвостого. А потом она окотилась. Теперь у нас три кошки — старшей, маме, 10 лет, а ее детям по 9».

Ностальгия по китайской кухне.

Маруся отмечает: на Дальнем Востоке Хабаровск сравнивают с размеренным Питером, а Владивосток — с «бурлящей», кипучей Москвой. «А мне ближе Москва, чем Питер, — признается актриса. — Чувствую себя здесь как дома. По чему скучаю, так это по блюдам, китайским ресторанчикам. Еще мне очень долго в Москве не хватало солнца. В Хабаровске всегда солнечно — даже в плохую погоду».

Не только комедия.

Зрители полюбили Климову в основном по ролям в комедиях. Один из ярких образов — секретарша в «Мылодраме». Но актриса не собирается «застревать» в комедийном жанре. Роль в сериале «Лимитчицы» стала для нее серьезной драматической работой.

Встретила новую любовь.

Девять лет Маруся была в близких отношениях с человеком, расставание с которым далось ей очень болезненно. Но в прошлом году она — нежданно-негаданно — встретила новую любовь. «Сейчас я чувствую себя счастливой», — признается Климова.