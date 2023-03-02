Владимир Киселев: Чичерина, «Земляне» и Лепс едут в Донбасс по велению души

Рок-группа «Земляне» / Фото: PERSONA STARS

Годовщина СВО — хороший повод для анализа одного из самых трудных моментов нашей новой истории. Мы решили поговорить об этом со спикером острым, ершистым и колким.

Имя Владимира Киселева знакомо миллионам: он — художественный руководитель культовой рок-группы «Земляне». Последние девять лет он, его семья и его музыканты практически не покидали Донбасс. И поэтому у него есть особое право говорить о происходящем.

Смотрите, кто... уехал!

— Владимир Владимирович, вы назвали 24 февраля Рубиконом. Почему?

— Это даже не Рубикон… Знаешь, я думаю, мы пока сами еще толком не осознали, что произошло тогда и происходит сейчас. Как там у классика было? «Большое видится на расстоянии…» На мой взгляд, мы, при всех трудностях, должны быть благодарны нашему Верховному главнокомандующему и самой исторической ситуации за то, что произошло в феврале минувшего года. Состоялась юбилейная, как бы сомнительно это ни звучало филологически, годовщина СВО. Минувший год высветил огромное количество проблем. Но, хотя оборот «если бы» и само сослагательное наклонение к истории не применимы, если бы это произошло как-то иначе, мы бы не сплотились и не окрепли. Есть еще хороший глагол — собраться. Мы не собрались бы без этого, в значении «воссобраться», что бы ни делали наши политтехнологи. Понимаешь, для сплочения нашего общества нельзя было сделать ничего лучше, чем послать к нам танки с крестами, поскольку само словосочетание «немецкие танки» для нас звучит по-особенному. Но я считаю, что то, что делают журналисты, рассказывая о происходящем, в том числе вскрывая проблемы военного обеспечения и мобилизации, мы должны сделать и в отношении нашей культуры. Только через очищение и через правду можно изменить что-либо.

— Вы об «отъезжантах» или...

— Не только и не с только о них. Дело в том, что как бы ернически и снисходительно кто-то из нас ни относился к культуре, очевидно, что она имеет гораздо более серьезное для воспитания народа, граждан и молодежи значение. Словосочетания «повелители душ» или «повелители сердец» — не игра слов, и сложившаяся ситуация — прекрасный повод говорить о культуре и проблемах честно.

Некоторые мои собеседники, правда, говорят, что открыто рассуждать об этом не надо — «расшатает лодку». Но, пряча голову в песок, делу не поможешь. Как ни относиться к тем 100 000 уехавшим за границу итээровцам или миллиону высокоинтеллектуальных людей, побежавших от нас через кавказские границы, отъезд одного Галкина*, одного Гребенщикова и далее по списку имеет для общества гораздо больший резонанс и эффект. И их отъезд — гораздо больший укор нашему Минкульту, политтехнологам и руководителям тех высоких кабинетов, из которых, как говорят, «вся Сибирь видна», поскольку это были люди, имевшие миллионную паству, армию поклонников. Своим отъездом они показывают всю никчемность проводимой политработы. По мне это катастрофическое признание непрофессиональной деятельности наших управлений внутренней политики, культуры, спецпрограмм и много чего прочего. Кстати, их представители сидят в тех же кабинетах, где сидели управления культуры и идеологии ЦК партии, но посмотрите, какой уровень воспитания был в советское время и каков он сейчас.

— Но отъезды — это все же открытое выражение позиции, пусть она нами и не разделяется. Оставшиеся на своих местах, но с фигой в кармане, эти самые представители не знаю какой по счету колонны — не опаснее?

— Знаешь, как говорят: не судите, да не судимы будете. В том все и дело, что я не об уехавших говорю, а о том, кто кормил их из кормушки, того же Серебренникова или Роднянского*, который сосал колоссальные деньги из нашего бюджета. Послушайте, что говорят все эти Невзоровы*. Он, кстати, два срока был депутатом Госдумы. Но это укор кому? Ладно, они показали свое истинное лицо. Но у них были руководители, и они — на местах. Не собираюсь указывать им, как работать, но призываю обратить внимание на то, как они работали. Горько, если эта позиция — не только моя, но и всех, кто последний год был в гуще событий, — не будет услышана.

— Но вы там были не год, а фактически с крымской весны?

— Самому как-то не с руки об этом говорить, но это правда: мы там с 2014 года. Для меня это не эпизод. Самое прискорбное, что я все эти девять лет трубил о том, что там происходит, не переставая, и услышан не был. Могу говорить об этом открыто: любой из наших высоких руководителей может заглянуть в книгу визитов и увидеть там отметки о моих приходах. Я не кляузничаю, не даю советов, говорю лишь о том, за что несу ответственность и что готов менять. Но меня вычеркивали из телепрограмм, говорили, что я затрагиваю табуированные темы, а снятые программы были забанены… Вот вы скажете: ситуацию должен рассматривать Совет по культуре при президенте. Но как это возможно, если два члена этого совета, то есть люди, которые являются полпредами и апологетами культуры, господин Крутой и господин Матвиенко, до сегодняшнего дня не озвучили свою позицию? Помните вопрос — с кем вы, мастера культуры?! А ведь у нас такие великие предшественники. Вспомните фронтовые бригады наших артистов, какие имена с ними связаны. Твардовский, Симонов, Маршак… Какие поэты, какие рассказы, какие фильмы! И давайте честно. Никого не волновало, о чем эти люди говорили на кухне, ерничали они по поводу засевания кукурузой всей страны или позже — о бровях Брежнева. Важно было, что они делали великие фильмы. Повторю: кино, эстрада — объекты вожделения миллионов. И сейчас не волнуют никого 100 000 уехавших айтишников, кроме их индустрии. А один уехавший «золотой голос» волнует всех.

— А что, на ваш взгляд, у нас происходит с патриотизмом?

— Как мы можем говорить о нем, если мы — единственный народ, который ерничает и издевается над собственной национальной культурой? У нас за русскими народными песнями и хорами какие слова следуют — «лубок», «шняга»? Только Бабкина с Пелагеей бьются как птицы о стекло, пытаясь даже не воспитать уже, а навязать эту культуру. Но какой иронией все это сопровождается! Сегодня мы говорим о популярной музыке через призму тех тектонических изменений, которые происходят в государстве. Все исторические перемены, которые случались в мире, всегда проходили под ее аккомпанемент. Она двигала людей на площади, и даже когда философские пароходы, наполненные нашей высокой элитой, прибывали в Европу, Америку или Маньчжурию, они продвигали нашу культуру там: одесские куплетисты подняли Бродвей, а «рабочую стезю» Голливуда составили наши мигранты. Когда в США наступила Великая депрессия, американцы «вскрыли» историю под названием «мюзиклы», потому что людей надо было отвлекать от тяжелых времен. И Сталин, как к нему ни относись, послал в Америку Довженко и Александрова, и мы получили своих «Кубанских казаков», «Веселых ребят», «Цирк» и так далее. Была война во Вьетнаме — американские актеры-звезды Билл Косби и Мэрилин Монро поехали туда. Мы же привыкли говорить: популярная музыка, рок, все эти «патлатые». Но «патлатые» двигали и американское антивоенное движение. К слову, рок-н-ролл, кока-кола и жвачка очень серьезно подействовали на идеологию Советского Союза и во многом повлияли на то, как были приняты 1990-е.

— Вы согласны, что начало СВО было продиктовано необходимостью?

— Я — простой музыкант и, наверное, какие-то темы не могу затрагивать, но мы провели там столько времени, что отвечаю со всей ответственностью: мы буквально на несколько дней опередили украинцев, причем в этой ситуации мы называем так НАТО и иностранных наемников. Самое главное, мы сегодня проводим СВО вне Москвы. Диванных стратегов у нас хватает, могу сказать лишь на основе того, что я видел, слышал и понял там: не поступи мы так в прошлом году, как минимум Таганрог, Ростов и Белгород были бы сегодня… Скажем так, в ином положении. Но давай о культуре, я не военный стратег!

Они ставили на молодых

— Как вы полагаете, мы уступили нашим оппонентам в идеологической войне?

— Да, они в о многом нас обошли. Там работали отточенные американские технологии. Мы потеряли практически десять лет. Та сторона — еще раз повторю, не украинцы, а Восточная Европа, американские политтехнологи и соглядатаи, — знала, что танки и самолеты — лишь одна из составляющих военных действий. Они знали, что надо зомбировать молодежь, переводить ее на другие рельсы. И они пустили молодое поколение в круг себе подобных. Наши идеологи и руководители культуры — люди моего поколения, ну или чуть младше. А там? Молодые. Украинские режиссеры, клипмейкеры, артисты. Помнишь сказку о вершках и корешках? Нам после распада СССР достались очень уважаемые, великие, народные артисты, большие яблоки и груши. Но дерево и корни остались на Украине. У нас старшее поколение блокировало все ходы на эстраду и на сцену молодым, они не могли пробиться, и молодые силы сосредоточились там — циничные, беспринципные. Что происходило с Бучей, с Краматорском, какие там были провокации и почему они оказались возможны? Потому что там применялись более современные и технологичные, а значит, и результативные в смысле идеологии силы. То же относится и к артистам. Они там были голодные, рвались вперед, к рынку, в итоге заполонили всю российскую информационно-музыкальную среду. И, к великому сожалению, не просто заполонили, а начали выжимать наших. В итоге нам оставили нишу: узенький желобок. У украинцев были красотки из «Виагры», Меладзе и так далее, а у нас в желобке помещалось лишь отребье, которое, кроме мата, ничем не выделялось и никуда пробиться не могло, всякие Моргенштерны* и Милохины. Украинцы не позволяли себе низких жанров, они вычистили свою эстраду и были абсолютно американизированы. Дошло до того, что половина наших артистов ездила на Украину записывать песни! А мы сами остались вбитыми в этот желобок, где не было ничего, кроме грязи. 60–70 процентов во всех наших концертах и на сцене было занято украинскими артистами! И мы активно пропагандировали и антирусских артистов, и представителей антироссийской культуры: награждали же тех, кто снимал фильмы про Левиафанов или уничижительно отзывался о нашей армии, давали им возможность выступать. Мы не уследили не только за теми, кого воспитывали, но и за тем, как нас всех вместе завели в болото. Хочешь на фестиваль? Сними фильм, обделай дерьмом Россию и поедешь. Хочешь грант? Унизь, растопчи страну. А ведь случались и гранты Фонда культуры, и Администрации президента, и Минкультуры России. Что же мы плачем теперь? Плакать поздно. Надо думать о завтрашнем дне.

Трудно быть неудобным

— Подумала: русские в кино всегда бандиты. Но на Голливуд не повлияешь.

— Да? А ты знаешь, что для того, чтобы попасть на китайский рынок, голливудские студии перемонтируют свои фильмы — под их интересы? Там злодей уже никак не может быть китайцем! Они сразу делают картины в двух комплектациях, и Китай ни за что не возьмет к себе фильм, где отрицательные персонажи названы «желтолицыми» и «узкоглазыми». Нас же вели за нос в другом направлении. Украинские артисты получали у нас деньги и 20, а то и более процентов перечисляли своим. А у нас? Скажу о том, от чего выть хочется. У нас небожители из высоких кабинетов и Минкульт сегодня возят артистов в Красноярск, Иркутск или Новгород, то есть за 3000 километров от линии фронта, где те выступают — внимание! — в поддержку СВО за немалые деньги. Какое еще доказательство нужно для того, чтобы осознать, как глубоко вся идеологическая культурная политика провалена? Но когда мы — я, моя семья, группа «Земляне», Чичерина, Гриша Лепс, Юля Барановская — едем в Донбасс, нам не только не помогают, а суют палки в колеса. Так было и с концертом, посвященным крымской весне. Парадокс, да? Мы награждены государством орденами и медалями за те действия, которые предпринимали в последние годы, то есть государство нас отметило, о деньгах за выступления не заикаемся, но нас регулярно пытаются задолбить и не выпускать.

— Это как надо понимать?

— Многие наши действия не нравятся. Не нравится, что мы говорим. Может быть, вместо того, чтобы платить русским артистам за выступления в поддержку СВО за тысячи километров от линии фронта миллионы рублей, лучше потратить эти деньги на амуницию? Мы сами за все платим. Восстанавливаем церкви. Возим гуманитарную помощь. И я в лицо плюнул бы тем, кто предложил бы мне выступать за деньги в такой ситуации. Но когда я впервые заговорил об этом — какому же остракизму меня подвергли! Мы неоднократно брали на себя смелость предложить помощь тем, кто в ней нуждается. Под руководством Юрия Киселева в 2021 году была собрана гуманитарная помощь для Росгвардии и представителей российского правопорядка, но все трейлеры с необходимыми вещами были отвергнуты под различными предлогами, были выпущены директивы, что не следует оказывать такую поддержку, потому что мы тем самым как бы дискредитируем власть, показывая, что она якобы не имеет возможности поддерживать силы правопорядка. Если бы не Ирина Волк (официальный представитель МВД, помощник министра МВД России. — «ВМ»), мы не смогли бы отдать это даже МВД. Но когда я говорю — давайте дискутировать, у меня есть доказательства всему, о чем я говорю, — в ответ раздается молчание.

Знаешь, если мы это не поменяем, ничего не изменится. Если нас не услышат, значит, там — не просто заблудшие козочки, а конкретные враги. Я живу с этим много лет и видел, куда все это ведет. Конечно, мы переживаем сегодня мировой конфликт. Наш президент сделал самое страшное для наших оппонентов: опередил их и не позволил им нас подавить. Западники бесятся от того, что мы раньше начали — мы же слышали, что говорила Меркель и другие! Россия преодолеет любые проблемы, я уверен. Великая беда, что гибнут наши ребята, что промышленность испытывает такие тяготы, но завтра было бы хуже. И фактор помощи может быть любым на самом деле, даже от артистов: не едешь на фронт, так отправь помощь, выступай здесь, в госпиталях.

— Почему нас так ненавидят? Риторический вопрос...

— Нас 150 миллионов, богатств много, а их цивилизация заканчивается. Я до последнего не верил, что они посягнут и на церковь, но после того, что они сделали с ней на Украине… Они нас запрещают! Смешно! Нам надо, вспомню опять времена ЦК партии, поддерживать и поднимать культуру, снимать фильмы, славить родину, как делали когда-то «Александр Невский» и «Подвиг разведчика».

— ЦК вспомнили, но ностальгии по СССР вы не испытываете?

— Знаешь, ностальгирует тот, у кого нет настоящего и кто не уверен в завтрашнем дне. А я вполне удачлив сегодня. Концерт группы «Земляне», группы с сорокалетней историей, в прошлом году на «Зенит-арене» собрал 50 000 человек, и песни с нами пел весь стадион. Я знаю, что буду делать завтра, какие песни и программы родятся. И я полвека в шоу-бизнесе! Ну и еще важный фактор: мне ничего сверху, просто так, не привалило. Я в детдоме вырос, в 14 лет с котомочкой был выброшен в поле и все, что сделал, сделал сам, никому ничем не обязан, так что обо всем могу говорить открыто. Группы мои со мной, я в делах, жалеть не о чем. Так что не ностальгирую. Ностальгия — удел неудачников.

ДОСЬЕ

Владимир Киселев родился 10 июля 1952 года. Известный советский и российский музыкант, бизнесмен, музыкальный продюсер. Художественный руководитель рок-группы «Земляне», продюсер и создатель международного музыкального фестиваля «Белые ночи».

*— Признан иноагентом на территории РФ.