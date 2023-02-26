Актриса Борзова уверена, что уехавшие артисты не понимают, что ими пользуются

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После начала специальной военной операции РФ на Украине произошло разделение российской культуры, часть артистов покинула страну, а другие делают все возможное для поддержки отечественных военных на фронте. Во второй группе оказалась актриса Елена Борзова, которая заявила, что не понимает коллег, оставивших Россию в сложное время.

Она совместно с Сергеем Варчуком, Яной Поплавской и Татьяной Абрамовой собирают необходимую продукцию и отправляют их посылками на фронт. Нужнее всего на передовой шприцы, медикаменты, носки свечи и вещи, необходимые в быту.

Борзова не понимает позицию оставивших страну в сложный период артистов. Она уверена, что у них притупились нравственные ориентиры, поэтому коллеги не осознают, что их используют в других странах, пишет портал StarHit.

В начале февраля известный российский музыкант Олег Газманов заявил о готовности поехать в зону спецоперации на Украине. По словам артиста, санкции Латвии, Литвы и Эстонии против него являются решением не народа, а «марионеточного правительства». Также он уверен, что если бы в ближайшее время объявил в этих странах концерты, то собрал бы полный зал.