Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актриса Борзова уверена, что уехавшие артисты не понимают, что ими пользуются

Егор Провоторов
Общество
Актриса Борзова уверена, что уехавшие артисты не понимают, что ими пользуются
Фото: Pixabay

После начала специальной военной операции РФ на Украине произошло разделение российской культуры, часть артистов покинула страну, а другие делают все возможное для поддержки отечественных военных на фронте. Во второй группе оказалась актриса Елена Борзова, которая заявила, что не понимает коллег, оставивших Россию в сложное время.

Она совместно с Сергеем Варчуком, Яной Поплавской и Татьяной Абрамовой собирают необходимую продукцию и отправляют их посылками на фронт. Нужнее всего на передовой шприцы, медикаменты, носки свечи и вещи, необходимые в быту.

Борзова не понимает позицию оставивших страну в сложный период артистов. Она уверена, что у них притупились нравственные ориентиры, поэтому коллеги не осознают, что их используют в других странах, пишет портал StarHit.

В начале февраля известный российский музыкант Олег Газманов заявил о готовности поехать в зону спецоперации на Украине. По словам артиста, санкции Латвии, Литвы и Эстонии против него являются решением не народа, а «марионеточного правительства». Также он уверен, что если бы в ближайшее время объявил в этих странах концерты, то собрал бы полный зал.

Знаменитости зарубежные страны Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте