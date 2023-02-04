«Если Родина прикажет, я возьму автомат»: Газманов заявил о готовности поехать в зону СВО

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Российский певец Олег Газманов поддерживает российских военных, исполняя душевные композиции. Артист верит — добрые слова помогут солдатам в сложное время.

— Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни, — отметил он в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

По словам Газманова, санкции Латвии, Литвы и Эстонии против него являются решением не народа, а «марионеточного правительства». Также он уверен, что если бы в ближайшее время объявил в этих странах концерты, то собрал бы полный зал. Несмотря на арестованные квартиры за границей, артист продолжает свою деятельность и не собирается останавливаться.

Защищать родину готов и сын актера Дмитрия Харатьяна. По словам артиста, он не станет «отмазывать» 24-летнего единственного сына Ивана от мобилизации. При этом в военном билете молодого человека указано, что он ограниченно пригоден к службе в армии.

В свою очередь российский актер Михаил Мамаев, известный широкой публике по роли шахматиста в фильме «Гардемарины, вперед!», отправился в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине.