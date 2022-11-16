«Отмазывать не буду»: Дмитрий Харатьян заявил о готовности сына к мобилизации

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Актер Дмитрий Харатьян заявил, что не будет «отмазывать» 24-летнего единственного сына Ивана от мобилизации.

По словам звездного отца, Харатьян-младший готов пойти в армию в зону специальной военной операции, если его призовут, но он не служил. В военном билете молодого человека указано, что он ограниченно пригоден к службе в армии.

— Сын не получил пока повестки, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом. Он считает, что если нужно будет выполнить долг, то пойдет и выполнит. Отмазывать не буду, — заявил артист в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Всего у Харатьяна двое детей, от первого брака с Мариной Буримовой у актера есть уже взрослая дочь Александра.

11 октября сообщалось, что внук певицы Аллы Пугачевой, артист Никита Пресняков через три дня после объявления частичной мобилизации пешком пересек российско-эстонскую границу в Ивангороде и таким образом сбежал из РФ. Пресняков, как отмечается, добрался до границы на такси, потом пешком перешел мост и сел в другое такси — на этот раз эстонское.