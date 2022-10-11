СМИ: Внук Пугачевой пешком пересек границу Эстонии на третий день мобилизации

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Внук певицы Аллы Пугачевой, артист Никита Пресняков через три дня после объявления частичной мобилизации пешком пересек российско-эстонскую границу в Ивангороде и таким образом сбежал из РФ. Об этом сообщили СМИ.

Пресняков, как отмечается, добрался до границы на такси, затем пешком перешел мост и сел в другое такси — на этот раз эстонское. Известно, что у внука Пугачевой есть гражданство Литвы, поэтому виза ему была не нужна.

Сам артист никак слухи о своем побеге не прокомментировал, передает РЕН ТВ. Когда Пресняков вернется в Россию — неизвестно. Музыкант на связь не выходит, и семья хранит молчание. Ближайший спектакль «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре, в котором он играет с Анной Снаткиной, запланирован на 3 ноября. Однако артист на сцену не выйдет: его заменит актер из второго состава.

До этого сообщалось, что внука Примадонны якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор артиста отказалась от комментариев по данному поводу.

Однако вскоре Пресняков лично опроверг эту информацию, ответив подписчикам в комментариях к новому посту в социальных сетях.