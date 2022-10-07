СМИ: Внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Внука российской Примадонны Аллы Пугачевой Никиту Преснякова призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил источник, близкий к Московскому Губернскому театру.

Уточняется, что пиар-директор молодого человека отказалась от комментариев по данному поводу, передает Пятый канал. По данным телеканала, Преснякова мобилизовали прямо во время репетиции в театре.

Позже внук Пугачевой опроверг информацию о мобилизации, назвав ее фейком.

26 сентября зять продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко получил повестку в рамках частичной мобилизации, несмотря на то, что всего месяц назад у него родился сын.

4 октября повестка из военкомата в рамках объявленной в России частичной мобилизации пришла российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Равилю Коробову.

В связи с объявленной в России частичной мобилизацией в столице приняли меры по поддержке мобилизованных граждан, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве начали работать горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах организованы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».