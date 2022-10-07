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«Фейк»: Никита Пресняков лично опроверг информацию о своей мобилизации

Анастасия Колоскова
Общество
«Фейк»: Никита Пресняков лично опроверг информацию о своей мобилизации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков опроверг информацию, что его якобы призвали на службу в рамках частичной мобилизации, которая ранее появилась в СМИ.

Подписчики в комментариях к новому посту музыканта в соцсетях поинтересовались, правда ли, что его мобилизовали.

— Фейк, — ответил внук Примадонны в Telegram.

До этого новость о мобилизации Никиты Преснякова опровергли в Московском Губернском театре. Там сообщили, что внук Пугачевой не появлялся в театре, а в последний раз приходил на репетицию в конце сентября.

До этого в СМИ появилась информация о том, что внука российской Примадонны Аллы Пугачевой Никиту Преснякова якобы призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По данным Пятого канала, повестку ему вручили прямо во время репетиции. Уточнялось, что пиар-директор молодого человека отказалась от комментариев по данному поводу.

Недавно Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых она «всегда терпеть не могла».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой».

Знаменитости Алла Пугачева Мобилизация Владимир Пресняков
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