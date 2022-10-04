«Были холопами, стали рабами»: Пугачева резко высказалась о недоброжелателях

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева, которая во второй раз с момента начала спецоперации на Украине покинула РФ, выразила радость относительно того факта, что ее ненавидят не нравящиеся ей самой люди. Об этом свидетельствует ее очередная публикация в социальных сетях.

— Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами, — передает слова Примадонны РИА Новости.

29 сентября стало известно, что Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

После этого исполнительница подверглась критике в Сети. Поклонники верили, что артистка находилась в Израиле только на каникулах и вернулась на родину надолго. Однако Примадонна уехала в Тель-Авив со скандалом.

До своего отъезда народная артистка СССР опубликовала пост в соцсетях с просьбой признать ее иноагентом.

Позже риелтор Маргарита Васильева заявила, что Пугачевой будет сложно продать замок в деревне Грязь. При этом она добавила, что ситуация будет оставаться таковой до тех пор, пока рынок недвижимости не выровняется.