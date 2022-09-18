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«Солидарна со своим мужем»: Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

Александр Афонин
Общество
«Солидарна со своим мужем»: Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева опубликовала пост в одной из социальных сетей, в котором попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за ее супругом юмористом Максимом Галкиным*.

— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, — написала артистка.

Примадонна добавила, что считает мужа честным, порядочным и искренним человеком, а также «неподкупным патриотом России».

До этого сообщалось, что Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов. Обоснованием данного решения было получение денежных средств с Украины, на которые он осуществлял политическую деятельность.

Позже Галкин прокомментировал свой статус иноагента. Он уточнил, что около десяти лет назад давал на Украине концерты и получал за это оплату.

Однако в настоящее время, по его словам, ни о каком финансировании со стороны Киева речи не идет. При этом комик отметил, что в дальнейшем продолжит шутить на политические темы, как и раньше.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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