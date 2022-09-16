Максима Галкина включили в реестр иноагентов

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Российского комика Максима Галкина включили в реестр физлиц иноагентов. Это следует из данных на сайте Минюста России на момент пятницы, 16 сентября.

Уточняется, что юморист осуществляет политическую деятельность, указано на сайте министерства.

Недавно Минюст внес историка, публициста и общественного деятеля Валерия Соловья в реестр СМИ-иноагентов.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что супруга Галкина Алла Пугачева уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию эксперт посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.