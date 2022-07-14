Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

Полина Долганова
Общество
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.

Новость дополняется

Законы Владимир Путин иноагенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Все мнения
О проекте