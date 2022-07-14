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Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Об этом стало известно в четверг, 14 июля.
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