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Обобщающие нововведения: что изменит законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Обобщающие нововведения: что изменит законопроект о контроле за деятельностью иноагентов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Во вторник, 7 июня, Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий действующие нормы российского законодательства об иностранных агентах. «Вечерняя Москва» выделила главное в потенциальном законе и побеседовала с адвокатом Сергеем Жориным, чей подопечный рэпер Моргенштерн* был включен в список физлиц-иноагентов.

Основные нововведения

Законопроект называется «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В пояснительной записке к нему указывается, что он предусматривает «консолидацию и актуализацию положений действующих законов, регулирующих статус иностранного агента».

Ниже приведены главные нововведения законопроекта об иноагентах:

— Единый реестр иноагентов заменит четыре отдельных, которые существуют в настоящее время;

— В новом реестре будет указываться причина, по которой то или иное лицо признано иноагентом;

— Новый закон позволит признавать иноагентом лица, которые не получают иностранного финансирования, но «находятся под иностранным влиянием»;

— Иноагентами могут признать коммерческие компании, в случае если их деятельность признают политической;

— Иноагентам запрещается проводить публичные мероприятия (шествия, митинги, пикеты и прочее), а также заниматься просветительской деятельностью с несовершеннолетними;

— Иноагентов освободят от обязанности маркировать сообщения «бытового характера» в социальных сетях;

— Прописан порядок и основания исключения лиц из списка иноагентов (например, из него могут исключить иноагента, который отказался от иностранного финансирования в течение трех месяцев после попадания в реестр);

— Иноагенты не смогут получать господдержку (гранты и прочее).

Еще есть над чем работать

В беседе с «ВМ» адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что негативно относится к самой идее наделения статусом «иноагента». Однако обобщение и дополнение закона — правильный путь.

— Любая конкретизация правовой нормы — это безусловно движение в положительную сторону, — говорит собеседник «ВМ». — Без таких уточнений те лица, которых включили в список иноагентов и которые с этим не согласны, фактически будут лишены возможности доказать незаконность этого включения. И это несмотря на то, что бремя доказывания по делам данной категории лежит на Минюсте. А, исходя из действующих норм, признать иностранным агентом можно кого угодно.

В законе об иноагентах есть понятие «политическая деятельность». Оно вновь прописывается в новом законопроекте. Как отмечает Жорин, в обоих документах это понятие не до конца раскрыто:

— Что такое занятие политической деятельностью? То ли это нужно состоять в какой-то партии или достаточно просто какого-то высказывания в адрес политического руководства или вообще в целом о ситуации в стране. То есть это достаточно неопределенно понятие, которое дает возможность опять-таки включить в этот список абсолютно кого угодно.

Также открытым остается вопрос об иностранном финансировании. Особенно это актуально для YouTube-блогеров, которые так или иначе работают при поддержке иностранной платформы.

— Они работают при поддержке разных площадок и платформ, в том числе международных. Так исторически сложилось. И получается, если руководствоваться теми положениями, которые существуют сейчас, то фактически любого более-менее крупного блогера можно также внести в список иноагентов, — обращает внимание Жорин.

Таким образом, даже с принятием нового законопроекта в законе об иноагентах по-прежнему останется много моментов, которые еще предстоит доработать.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

Законы иноагенты Сергей Жорин
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