Минюст включил Валерия Соловья и Юлию Латынину в перечень иноагентов

Фото: minjust.gov.ru

Минюст внес историка, публициста и общественного деятеля Валерия Соловья в реестр СМИ-иноагентов. Об этом стало известно в пятницу, 9 сентября.

Также в реестр СМИ-иноагентов попали активистка Елена Шукаева и журналист Андрей Афанасьев. Кроме того, Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов журналиста Майкла Наки, писательницу и журналистку Юлию Латынину, а также историка Тамару Эйдельман, следует из данный на сайте министерства.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно документу, иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку, ведут политическую деятельность либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны.

Адвокат Сергей Жорин во время беседы с «Вечерней Москвой» рассказал, что изменит законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. Он подчеркнул, что негативно относится к самой идее наделения статусом «иноагента».