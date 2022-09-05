«Она не нужна и забыта»: Соседов назвал «нездоровым» интерес публики к возвращению Пугачевой в Россию

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Алла Пугачева давно никому не интересна, и история с ее возвращением — это лишь попытка привлечь к себе внимание. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил музыкальный критик Сергей Соседов.

По его мнению, «нездоровый интерес», который так активно проявляют отечественные СМИ, является чьим-то заказом:

— Я вообще не могу понять, почему ее возвращение, как и она сама, кого-то так сильно волнуют? Какая разница — приехала она, уехала? Вы мне объясните, кому это интересно вообще? Это абсолютно неинтересно! Она давно не поет, концертов не дает. Я не могу понять, кто постоянно муссирует эту тему? У меня складывается впечатление, что это чей-то заказ сверху, чтобы о Пугачевой постоянно говорили.

По словам Соседова, даже комментарии в соцсетях доказывают, насколько личность супруги Максима Галкина утомила:

— Люди нормальные и неангажированные пишут о ней очень неприятные вещи. Вы только взгляните и прочитайте, что о ней пишут! А вот горстка фанатов ненормальных продолжает ей петь дифирамбы.

Соседов заметил, что не видит у Пугачевой никакого будущего в России, особенно творческого:

— Она не нужна публике, она забыта. И любые попытки ее реабилитировать закончатся провалом.

В заключение собеседник «ВМ» добавил, что даже фразы с нецензурными высказываниями, которые периодически появляются на фасаде телецентра «Останкино», являются не более чем «фейком».

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей из столицы опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон. Концертный директор Пугачевой заявил, что певица в ближайшее время не планирует выступлений. При этом он уточнил, что Примадонна уже давно вернулась в Москву.

Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Россию. Кроме того, Примадонна сосредоточится на подготовке к началу обучения детей Лизы и Гарри, которые пойдут в третий класс.