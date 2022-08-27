«Никак не могла собраться»: Алла Пугачева вернулась в Россию

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию после продолжительного отсутствия. Видеозапись с Примадонной опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в субботу, 27 августа.

— Я уже давно приехала. Просто не могла никак собраться, — сказала певица при встрече с Гуляевым.

На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон. На фоне видно, что мимо машины певицы проезжает такси российского агрегатора, передает StarHit.

При этом информации о том, вернулись ли с ней дети Лиза и Гарри, пока нет.

Юморист Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми покинули родину в конце февраля. Сначала звездная семья жила в Израиле, а затем обосновалась в Латвии.

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко сообщил, что Алла Пугачева имеет в распоряжении одну неделю на то, чтобы определиться, за Россию она или против нее. По его словам, антироссийские высказывания мужа Пугачевой Максима Галкина, побег звездной семьи из страны и посещение Примадонной показа фильма режиссера Кирилла Серебренникова могут означать то, что певица заняла позицию оппозиционно настроенных деятелей культуры.

Кроме того, Максим Галкин, будучи на гастролях в Латвии, сказал, что собирается вернуться в Россию. Однако Худяков предостерег юмориста, напомнив ему о возможности уголовного преследования.