«Не стоит даже помышлять»: Худяков осадил задумавшего вернуться в Россию Галкина

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Комик Максим Галкин, будучи на гастролях в Латвии, сказал, что собирается вернуться в Россию. Однако экс-депутат Госдумы Роман Худяков предостерег юмориста, напомнив ему о возможности уголовного преследования.

— Галкину не стоит даже помышлять о России! — заявил политик.

Худяков предположил, что именно из-за планов Галкина вернуться в Россию на него до сих пор не завели уголовное дело о фейках и дискредитации армии.

Кроме того, экс-депутат посчитал угрозой шутку юмориста о том, что он будет защищать свой «замок» от судебных приставов, выливая на них горящее масло и сбрасывая старую мебель. Подобное можно расценивать как нарушение статьи УК «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», написал Худяков в Telegram-канале.

До этого информацию о скором возвращении супруги Галкина Аллы Пугачевой в Россию подтвердил известный латвийский композитор и друг семейства Раймонд Паулс. По его словам, артистка рассказала ему, что планирует вернуться на родину к осени.

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем Пугачеву и Галкина ждут нелегкие испытания. По словам специалиста, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.