Раймонд Паулс подтвердил информацию о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

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Певица Алла Пугачева планирует вернуться в Россию. Информацию об этом подтвердил латвийский композитор Раймонд Паулс, передает «Абзац».

— Я с Аллой говорил, она сказала, что вернется с детьми в Москву, — рассказал он.

Композитор отметил, что мужу Примадонны юмористу Максиму Галкину также небезразлична судьба страны.

— У Максима, может быть, есть какие-то свои проблемы, но все-таки Россия ведь — его Родина, — приводит слова Паулса РИА Новости.

После начала специальной военной операции России на Украине Галкин вместе Пугачевой и детьми покинул страну. В начале июля певицу с детьми заметили в Латвии. Однако Галкина с ними не было: в настоящее время у шоумена проходит летний гастрольный тур.

В начале августа телеведущий Максим Галкин опубликовал видеоролик, на котором показал красивый закат. Вместе с ним видом любовались его дети и жена — певица Алла Пугачева, которая распознала «небесный знак».

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина ждут нелегкие испытания. По его словам, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.