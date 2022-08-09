Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Раймонд Паулс подтвердил информацию о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Анастасия Колоскова
Общество
Раймонд Паулс подтвердил информацию о возвращении Аллы Пугачевой в Россию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева планирует вернуться в Россию. Информацию об этом подтвердил латвийский композитор Раймонд Паулс, передает «Абзац».

— Я с Аллой говорил, она сказала, что вернется с детьми в Москву, — рассказал он.

Композитор отметил, что мужу Примадонны юмористу Максиму Галкину также небезразлична судьба страны.

— У Максима, может быть, есть какие-то свои проблемы, но все-таки Россия ведь — его Родина, — приводит слова Паулса РИА Новости.

После начала специальной военной операции России на Украине Галкин вместе Пугачевой и детьми покинул страну. В начале июля певицу с детьми заметили в Латвии. Однако Галкина с ними не было: в настоящее время у шоумена проходит летний гастрольный тур.

В начале августа телеведущий Максим Галкин опубликовал видеоролик, на котором показал красивый закат. Вместе с ним видом любовались его дети и жена — певица Алла Пугачева, которая распознала «небесный знак».

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем певицу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина ждут нелегкие испытания. По его словам, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.

Алла Пугачева Раймонд Паулс Семья Пугачевой и Галкина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте