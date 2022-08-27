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Пугачева рассказала, чем займется после возвращения в Москву

Анастасия Колоскова
Общество
Пугачева рассказала, чем займется после возвращения в Москву
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вернувшаяся в Россию после долгого отсутствия Алла Пугачева намерена в ближайшее время заняться «наведением порядка в головах». Об этом сообщила сама артистка в субботу, 27 августа.

— Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове, — ответила певица на соответсвующий вопрос Пятого канала.

Кроме того, исполнительница сосредоточится на подготовке к началу школьного обучения своих детей от юмориста Максима Галкина Лизы и Гарри, которые пойдут в третий класс.

До этого концертный директор Пугачевой заявил, что певица в ближайшее время не планирует выступлений.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей из столицы опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон. На фоне видно, что мимо машины артистки проезжает такси российского агрегатора.

На видео Примадонна признается, что приехала «уже давно». При этом информации о том, вернулись ли с ней дети Лиза и Гарри, пока нет.

Юморист Максим Галкин вместе с Пугачевой и детьми покинули Россию в конце февраля. Сначала звездная семья жила в Израиле, а затем обосновалась в Латвии.

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