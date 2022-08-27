Концертный директор Пугачевой рассказал о ее планах после возвращения в Москву

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева, которая вернулась в Москву после продолжительного пребывания за рубежом, пока не планирует выступлений. Об этом сообщил концертный директор артистки.

— Концертов пока не планируем, — сказал он.

При этом представитель Примадонны уточнил, что она уже давно вернулась в Москву. Однако он не стал называть точную дату возвращения Пугачевой, передает «МК».

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей из столицы опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон. На фоне видно, что мимо машины артистки проезжает такси российского агрегатора.

На видео Примадонна признается, что приехала «уже давно». При этом информации о том, вернулись ли с ней дети Лиза и Гарри, пока нет.

Юморист Максим Галкин вместе с Пугачевой и детьми покинули Россию в конце февраля. Сначала звездная семья жила в Израиле, а затем обосновалась в Латвии.

До этого стало известно, что Пугачевой и Галкину может грозить депортация из Латвии. Так, правительство республики в ближайшее время разъяснит, должны ли граждане России покинуть страну и в какой срок.