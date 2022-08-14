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Семейству Пугачевой и Галкина грозит депортация из Латвии

Егор Провоторов
В мире
Семейству Пугачевой и Галкина грозит депортация из Латвии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Именитой российской и советской певице Алле Пугачевой и ее супругу — шоумену Максиму Галкину — может грозить депортация из Латвии. Правительство прибалтийской республики в ближайшее время разъяснит, должны ли граждане России покинуть страну и в какой срок.

По данным Федерального агентства новостей, латвийское правительство намерено в ближайшее время решить судьбу граждан РФ, находящихся на их территории. Среди посетителей Латвии также оказались и Пугачева с Галкиным, поэтому их судьба в том числе зависит от вердикта латвийского кабинета министров о депортации.

Накануне Максим Галкин выступил перед жителями небольшого рыбацкого поселения Роя в Латвии. Там поклонники удивили артиста, преподнеся ему по итогам концерта только один букет цветов. При этом даже такой скромный прием стал поводом для российского юмориста заступиться за село. Один из комментаторов в соцсетях указал, что комик теперь выступает в «убогих местах». На это юморист отметил, что местная публика способна конкурировать с Сочи.

Максим Галкин Алла Пугачева Семья Пугачевой и Галкина Латвия
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