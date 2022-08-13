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Галкин заработал всего один букет цветов на концерте в латвийском селе

Егор Провоторов
Общество
Галкин заработал всего один букет цветов на концерте в латвийском селе
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Известный российский юморист Максим Галкин выступил для жителей небольшого рыбацкого поселения Роя в Латвии. Там поклонники удивили артиста, преподнеся ему по итогам концерта только один букет цветов.

В последнее время шоумен регулярно выкладывает в соцсети кадры с европейских гастролей. Недавно Галкин опубликовал фрагмент окончания выступления в Рое. Зрители нещадно одарили комика аплодисментами, однако явно поскупились на цветы, пишет ФАН.

Выступая на родине, муж Аллы Пугачевой уходил со сцены с целыми охапками букетов от фанатов и фанаток. Почему зрители латвийского населенного пункта не подготовили презенты шоумену, остается загадкой.

При этом даже такой скромный прием стал поводом для Галкина заступиться за село. Один из комментаторов в соцсетях указал, что комик теперь выступает в «убогих местах». На это юморист отметил, что местная публика способна конкурировать с Сочи.

Накануне Пугачева записала для супруга трогательное видеопослание о том, как она совместно с детьми проводит время на пляже.

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