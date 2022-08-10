«У нас все хорошо»: Пугачева с детьми записала видеопослание Галкину

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева записала для супруга, телеведущего Максима Галкина, трогательное видеопослание о том, как она совместно с детьми проводит время на пляже.

Примадонна была запечатлена вместе с Елизаветой и Гарри. Они вместе прогуливались по песчаному пляжу.

— Когда папа в отъезде, он волнуется за нас: где мы, как мы? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо, — написала Пугачева на странице в социальной сети.

Ранее Галкин признался, что скучает по семье.

Пугачева вместе с детьми сейчас живет в Латвии, в то время как Галкин находится на гастролях в Европе.

До этого Пугачева заявила о намерении вернуться в Россию в сентябре, поскольку детям нужно будет пойти в школу. Представители окружения певицы подтвердили эту информацию, заявив, что артистка вернется из-за рубежа в конце августа.

Также музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, какие трудности ждут Галкина, который покинул Россию и выступил с резкой критикой спецоперации.