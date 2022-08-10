Пугачева вернется в Россию в конце августа ради образования детей

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Знаменитая пара — Алла Пугачева и Максим Галкин — с марта по июль проживала в Израиле, а теперь перебралась в Юрмалу. Примадонна занята воспитанием детей, пока юморист зарабатывает деньги на концертах.

Весной дети знаменитостей продолжали учебу в частной подмосковной гимназии по онлайн-связи. В сентябре Елизавета и Гарри Галкины обязаны пойти в третий класс. Однако до сих пор было неясно, где они продолжат обучение.

Пугачева ранее сообщала, что намерена вернуться в Россию в сентябре, поскольку детям нужно будет пойти в школу. Представители окружения Примадонны подтвердили КП эту информацию, заявив, что артистка вернется из-за рубежа в конце августа. При этом отец семейства продолжит зарабатывать деньги в иностранных государствах.

Накануне информацию о скором возвращении Аллы Пугачевой в Россию рассказал известный латвийский композитор и друг семейства Раймонд Паулс. По его словам, артистка рассказала ему о том, что планирует вернуться на родину к осени.

В начале июля певицу с детьми заметили в Латвии. Однако Галкина с ними не было: в настоящее время у шоумена проходит летний гастрольный тур.