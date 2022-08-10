«Он обязательно вернется»: Соседов рассказал, какие трудности ждут Галкина в России

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Несмотря на серьезность положения телеведущего и комика Максима Галкина, который покинул Россию и выступил с резкой критикой спецоперации, он вернется на родину. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный критик Сергей Соседов.

— Он обязательно вернется и все будет у него хорошо. Просто Максим сделал несколько серьезных заявлений, которые не пройдут бесследно для него. Как минимум, у него не будет концертной деятельности в России, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», в России Галкин, в лучшем случае, сможет теперь рассчитывать только на мелкие корпоративы. Однако он и его супруга Алла Пугачева не пропадут, убежден Соседов.

Музыкальный критик отметил, что многомиллионное состояние обоих артистов позволит даже обеспечить несколько поколений их потомков.

Накануне информацию о скором возвращении Аллы Пугачевой в Россию подтвердил известный латвийский композитор и друг семейства Раймонд Паулс. По его словам, артистка рассказала ему, что планирует вернуться на родину к осени.

Нумеролог Владимир Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем Пугачеву и Галкина ждут нелегкие испытания. По словам специалиста, в этом году у семьи наблюдается спад по всем фронтам.